Lo que está pasando con las exportaciones de miel uruguaya y su impacto en el apicultor

Si bien el precio obtenido no es el ideal , incluso no permite que el apicultor alcance un margen positivo, Uruguay ha exportado en forma fluida la miel producida en la última zafra , destacó a El Observador Christophe Lhéritier, CEO de la firma exportadora Urimpex y presidente de la Asociación de Exportadores de Miel (ADEMI) .

Como precio medio de referencia citó US$ 2.400 por tonelada y es un valor que lejos está del ideal.

DSC_0073 Apicultura en un campo en Maldonado. Juan Samuelle

Un problema para el apicultor

Aclaró que el precio que está obteniendo el apicultor actualmente no le permite un margen de rentabilidad, por lo cual, remarcó, "ahí tenemos un problema".

En ese sentido, mencionó que la mayoría de los apicultores que hay en Uruguay tienen en la producción apícola una actividad principal o secundaria, depende de cada caso, "pero productores que se dediquen profesionalmente a la apicultura son pocos, quizás sean unos 50".

WhatsApp Image 2025-07-30 at 19.33.24 Christophe Lhéritier.

El contexto

Gabriel Rodríguez, presidente de la Sociedad Apícola Uruguaya (SAU), gremial de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), informó a El Observador que en Uruguay, con base en la última declaración oficial, hay unos 2.800 productores apícolas que manejan unas 600 mil colmenas y generan una producción anual -en años "normales"- que oscila de 10 millones a 12 millones de kilos de miel, de lo cual el 90% se exporta.

DSC_0003 Tanques de exportación de miel. Juan Samuelle

De la colza al eucaliptus

La zafra comienza, generalmente, en noviembre con la producción de mieles de colza y se extiende hasta junio, con las mieles de eucaliptus, existiendo en ese lapso otras fuentes de alimentación para la abeja como praderas, otros cultivos y la floración nativa.

El último ciclo productivo reportó, aproximadamente, de 10 mil a 11 mil toneladas destinadas a la exportación y unas mil toneladas mal que quedan en el mercado interno.

Con relación a los mercados, este año nuevamente Estados Unidos a liderado en la demanda, no obstante tuvo un protagonismo algo mejor, pasando del 90% de otros años al 70%, creciendo Europa, con embarques sobre todo hacia España, Reino Unido y Alemania.

Del total producido queda poca miel por comercializar, complementó.

DSC_0025 Extracción de miel en sala de un productor en Colonia. Juan Samuelle

"Uruguay tiene una buena calidad de miel"

Sobre la calidad del producto, afirmó que "Uruguay tiene una buena calidad de miel, siempre es muy reconocida", aunque existe como problema que "se empareja para abajo", dijo, aludiendo a que la miel uruguaya a la hora de valorizarla suele ser igualada a mieles de menor calidad que igualmente cumplen con especificaciones básicas, como las de India, "que es nuestro gran competidor en Estados Unidos por ofrecer mieles de colores oscuros como nosotros".

La existencia de dificultades en los mercados que Uruguay debe soportar no es algo que esté totalmente despejado. Pasó en su momento con el impacto de las falsas mieles o mieles adulteradas, en tanto pasa aún con el tema de existencia de resíduos de productos químicos utilizados en la agropecuaria por encima de ciertos límites exigidos.

"Lo que nos tranca un poco quizás sea los residuos de herbicidas, ese ha sido un problema desde el año 2017, porque hay un límite fijado por la Unión Europea, no por Estados Unidos, entonces en ese mercado estamos un poco más limitados, con dificultades sobre todo para lo que es el mercado alemán", explicó.

Enseguida puntualizó que cuando Uruguay cumple con las exigencias que los mercados trasladan, si el precio conviene, "es bastante ágil la colocación de nuestra miel", pese a que hay un contexto caracterizado por la búsqueda de parte de los clientes de precios bajos, lo que a la larga se traslada como impacto adverso para el productor, "algo que lamentablemente viene durando tres años, por lo menos".

Lhéritier comentó que Estados Unidos, el gran comprador mundial, tiene un crecimiento en el consumo de mieles que contrasta con Europa, donde no crece el consumo, pese al aumento de la población, lo que explica con base en que "se le hizo mala propaganda a la miel importada, por el tema de las mieles adulteradas, creo que caímos todos en la misma bolsa porque las técnicas analíticas no detectan algunas cosas que no son adulteración y lo pasan como si fuera realmente adulteración, ahí nosotros también salimos perjudicados sin ser adulteradores de miel para nada, eso ya es reconocido.

Sobre el mercado interno, su percepción es que el consumo "no es tan bajo, es mi criterio, igual es cierto que puede crecer mucho a base de marketing, no hubo nunca un trabajo para promover todas las virtudes de la miel, lo único que se ha hecho últimamente es integrarla a la canasta inteligente".

DSC_0488 Miel con marca propia de la Sociedad Apícola Uruguaya (SAU). Juan Samuelle

Reunión en el MGAP

Finalmente, Lhéritier destacó que este miércoles 30 de julio hubo una reunión con participación de la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola y la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca: "Nos recibieron muy bien, fue un encuentro de trabajo durante más de dos horas con Nelson Chabén, hicimos muchos planteos sobre un tema muy importante como lo es el tratar de abrir más mercados y el mejorar las condiciones de los certificados sanitarios que a veces nos trancan un poco, hablamos de temas de cooperación, fue una instancia muy importante".