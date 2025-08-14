Dólar
Agro / AGROINDUSTRIA

Senador nacionalista presentará un proyecto de ley para prohibir que dueños de frigoríficos tengan un feedlot

El senador nacionalista Sergio Botana explicó por qué no es bueno que un mismo propietario tenga frigorífico y feedlot y anunció un proyecto de ley

14 de agosto 2025 - 13:26hs
Proyecto de ley de Botana tiene por objetivo evitar que un mismo dueño posea frigorífico y feedlot.

Juan Samuelle

El senador nacionalista Sergio Botana, durante su exposición en el acto de interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Alfredo Fratti, anunció que presentará un proyecto de ley para prohibir que los propietarios de frigoríficos también sean dueños de encierros de engorde intensivo de vacunos (los comunmente denominados feedlot).

La propuesta legislativa será presentada, informó, durante los próximos días.

Interpelación al ministro Fratti

Fratti, principal jerarca del MGAP, fue interpelado en el Parlamento con relación a la compra que realizó el Instituto Nacional de Colonización (INC) del establecimiento María Dolores, ubicado en Florida, negocio en el que la inversión asciende solo en el campo a US$ 32,5 millones, cuestionado eso por la oposición a la actual administración de gobierno.

Botana, además de criticar esa compra de Colonización, entre otras consideraciones relacionadas con el sector rural y emprendimientos no solo productivos en el mismo, cuando estaba por concluir su participación advirtió: "Si este campo lo compraba un dueño de un frigorífico esto iba con destino a feedlot".

El proyecto de ley de Sergio Botana

El exintendente de Cerro Largo detalló que en un feedlot el ganado se engorda en corrales con alimentación controlada para lograr un aumento rápido de peso antes de la faena.

Añadió que la preocupación que tiene consiste en que si una misma empresa controla tanto el frigorífico -que compra y faena- como el feedlot -que produce ganado listo para faenar- se puede manipular el mercado.

Abastecerse con su propia producción es una herramienta que permite presionar a la baja el precio que paga a otros productores y se genera una concentración de poder que afecta la competencia y distorsiona el valor de referencia del ganado, complementó.

Ese momento de la oratoria de Botana se encuentra próximo al minuto 20.

Embed - Sen Sergio Botana - Interpelación a Ministro de GAP por compras de Colonización

