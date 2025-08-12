"Libertad sindical": Robert Silva presentó un proyecto de ley para prohibir la afiliación sindical obligatoria

El senador del Partido Colorado, Robert Silva, presentó en la Cámara de Senadores el proyecto de ley de "libertad sindical" , que busca reconocer la "libertad de trabajo" y a su vez "el derecho a no trabajar" . El proyecto del legislador, busca modificar los artículos 1 y 2 de la Ley 17.940 de libertad sindical .

En la exposición de motivos de cara al Senado, Silva explicó que este proyecto se dirige a seguir "los mismos ejemplos" que han llevado adelante en otros países, además de prohibir a "texto expreso" cualquier práctica o disposición que busque que se disponga la "obligación de no afiliarse o de afiliarse a un sindicato determinado para poder trabajar" .

"Esta prohibición pretende disuadir la implementación de prácticas de exclusión o presión sindical tanto desde el sector privado como desde los propios sindicatos ", dijo.

En rueda de prensa posterior, el legislador colorado explicó que esta iniciativa surgió a partir de la comparecencia del ministro de Trabajo, Juan Castillo, a la Comisión de Relaciones Laborales .

Según recordó Silva, el ministro "negó" la existencia de una norma que prohibiera la sindicalización obligatoria y producto de esto, definieron presentar un proyecto que "le permita al Uruguay tener una ley que efectivamente se acompase a la experiencia internacional y a lo que la Organización Internacional del Trabajo dice: está mal obligar a un trabajador a no ser sindicalizado para poder trabajar, pero también está mal obligarlo a sindicalizarse para poder trabajar".

"Hemos detectado que existen en este país estas prácticas, que el ministro Castillo estaba en conocimiento de las mismas, en su momento hizo declaraciones públicas sobre el tema, y nosotros queremos trabajar mucho en defensa de los trabajadores, de todos los trabajadores", sostuvo.

En este marco, el senador afirmó que quiere "sindicatos libres" y también que la gente, los trabajadores, "resuelva si asociarse o no a un sindicato".

Sobre la situación particular del sindicato de la pesca, que se encuentra en conflicto con los empresarios, apuntó que le ha llegado la "constatación" de que para poder trabajar y embarcarse, los trabajadores tienen que "estar afilados".

"El sindicato da un comprobante. Y hay una situación que se ha grabado, que el gobierno anterior la mejoró, que es sacar un contenedor que había en el puerto donde el sindicato ejercía esa presión", afirmó.

"Pero el actual gobierno, en mayo de este año, con el voto en contra del representante de la oposición, volvió a instalar el contenedor en el puerto de Capurro, en la puerta, en donde el sindicato dice quién entra y quién no entra, eso en el Uruguay está mal, hay que decirlo y hay que combatirlo", agregó.

Silva después aseguró que el sindicato está poniendo a los "propios trabajadores de rehenes", entre ellos "mujeres jefas de hogar" que están "reclamando el pan de todos los días" y que son presas de un "conflicto ilógico" con un "convenio firmado que no se respeta".