Tras dichos del ministro de Trabajo en el Senado, Robert Silva presentará un proyecto de ley para prohibir la afiliación sindical obligatoria

Hace varios días, dentro de la Comisión de Asuntos Laborales del Senado , el ministro de Trabajo, Juan Castillo , apuntó que en Uruguay "no hay ningún artículo de ley que impida tener afiliación obligatoria" a los sindicatos. Tras estos dichos y la molestia de varios legisladores, el senador colorado Robert Silva definió presentar un proyecto de ley sobre el tema.

PARTIDO COLORADO "Jugada política": Robert Silva no votará la venia para Carolina Ache y cuestionó "contradicción" del FA

Según aclaró después, ellos "no" le preguntan a "todos" los sindicatos del país si tienen afiliaciones obligatorias o no, "pero nada lo impide" .

"No hay ningún artículo de ley que impida tener afiliación obligatoria", agregó para cerrar sobre el tema.

Estos dichos generaron varias críticas en los legisladores, entre ellos el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, que catalogó las expresiones del jerarca ministerial de "una gravedad sin precedentes".

"Sus dichos son gravísimos y no se pueden dejar pasar. Esperamos una rectificación inmediata, antes de tomar otras medidas", escribió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cybertario/status/1949103651147944067&partner=&hide_thread=false GRAVISIMO



Los dichos del ministro de Trabajo, Juan Castillo, en la Comisión de Asuntos Laborales del Senado, referidos a que "la ley" no impide a los sindicatos establecer la afiliación obligatoria, son de una gravedad sin precedentes.

No sabemos si Castillo dio por abolida la… pic.twitter.com/BCwc4Ru1jS — Gerardo Sotelo (@Cybertario) July 26, 2025

Quien también cuestionó a Castillo fue el senador del Partido Colorado, Robert Silva, quien en diálogo con Montevideo Portal anunció que presentaría un proyecto de ley durante esta jornada, ya que como un empleador "no puede" exigirle a una persona no estar sindicalizado para trabajar, un sindicato no debe "exigirle" a una persona sindicalizarse para poder trabajar.

El Observador tuvo acceso al proyecto de ley que presentará el senador en las próximas horas. Este documento busca modificar los artículos 1 y 2 de la Ley 17.940 de libertad sindical.

Esta iniciativa busca dejar de manifiesto la prohibición de la afiliación obligatoria para acceder a un trabajo o mantenerlo.

Las modificaciones en el artículo 1 representarán, según el senador, un "avance normativo sustantivo", ya que reformula el concepto de "discriminación sindical" de forma más "abarcativa, precisa y alineada" con estándares internacionales.

"Lo que busca hacer es declarar nulos no solo los actos que impidan la afiliación sindical (taller cerrado negativo, como hasta ahora funcionó), sino también los que obligan a afiliarse como condición de empleo (taller cerrado positivo)", expone el texto.

Por otra parte, el "nuevo" artículo 2 buscará actualizar la normativa existente para una mayor "proyección de los trabajadores".

"La norma busca anular cualquier fuente normativa que respalde el taller cerrado, sin importar su jerarquía (ley, decreto o convenio colectivo), para reafirmar el principio de libertad de afiliación sindical en un sentido amplio y vinculante, así como se buscan prohibir las prácticas antisindicales que puedan ejercer los propios sindicatos, violatorias del derecho a cualquier trabajador a no afiliarse a un sindicato o a desafiliarse si así lo resuelve, sin que ello implique la pérdida de su empleo", aclara el documento.

Con este proyecto quieren conseguir un "avance estructural" en la protección de la libertad del trabajo y de asociación, terminando con cualquier práctica discriminatoria que "condicione el empleo a la pertenencia gremial, y castigue la posición contraria".

"Si bien implica una incursión en la normativa laboral actual, creemos que es necesaria, y que es tomada de forma razonada, proporcional y con fundamentos sólidos tanto en derecho interno como comparado", cierra el escrito.