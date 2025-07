Invirtió US$ 300.000 y debería tener 600 terneros, pero Alejandro Berrutti le reconoció: "Se han encontrado 3 animales"

Sin embargo en el Dicose de la damnificada –número de registro de los tenedores de ganado del Ministerio de Ganadería– muestra que la mujer "cuenta solamente con 124 animales vivos en el sistema de trazabilidad, cifra muy lejana a los 600 terneros mencionados", expresa la ampliación de denuncia.

El texto también apunta a un mensaje de WhatsApp de Berruti hacia la damnificada enviados el 21 de julio. "En el establecimiento al día de hoy se han encontrado 3 animales", escribió el empresario según la denuncia y el documento resaltó que no se expresó "respecto a los 597 animales restantes".

"Durante los días previos a esta declaración concursal", el pasado lunes, la denuncia cita una "presunta entrega de un automóvil a personas que se presentaron en la oficina de la calle Mantua en Carrasco reclamando sus fondos" y una "presunta enajenación" de un inmueble de Montevideo donde "Berruti residía junto a su familia".

Las otras denuncias que pesan sobre Berruti

Alejandro Berrutti Captura de Valor Agregado

De acuerdo con información que los defensores han puesto en las denuncias, las empresas de Berrutti poseen no más de 3.500 cabezas de ganado. Dicho de otra forma, el activo en animales no supera los US$ 400.000, mientras que la deuda que mantiene con los inversores es cercana a US$ 20 millones.

Cuando Berrutti comunicó a sus accionistas que no podía pagar alegó, entre otros argumentos, la "corrida" que provocó la caída del Grupo Larrarte y Conexión Ganadera. También sostuvo que hubo factores climáticos, como la sequía, que colaboraron a que el negocio dejara de prosperar.