¿Sigue la luna de miel de Orsi? Más de la mitad de los uruguayos mantiene la misma opinión sobre el gobierno desde que empezó

El politólogo aclaró que una de las limitantes a la hora de tomar conclusiones es que la encuesta no permite aún conocer cuál era el punto de partida de las expectativas. Pero sí planteó que es razonable que "no haya grandes variaciones" a esta altura del gobierno, cuando "todavía no hay un caballo de batalla" de la gestión, a lo que se suma una impronta varias veces repetida por el presidente Orsi de que no va a andar "pateando las estanterías".

La encuesta de El Observador marca que el cambio en las opiniones sobre la actual gestión es especialmente favorables entre quienes votaron al Frente, con casi uno de cada tres que cree que ha mejorado "algo" o "mucho".

Lo contrario ocurre entre quienes adhirieron a la coalición: casi un 50% entiende que la gestión empeoró "algo" o "mucho" respecto a lo que creían en un inicio.

En un país en que el Frente se hace fuerte en la capital, las valoraciones son mejores para el gobierno en Montevideo de lo que son en el interior.

¿Cómo lo hicimos?

El Observador, la Unidad de Métodos y Acceso a Datos de Ciencias Sociales (Udelar), y el docente en Estadística Juan Pablo Ferreira aplican, por primera vez a nivel masivo en Uruguay, un monitoreo de la opinión pública con encuestas no probabilísticas que permiten inferencias a través de modelos alternativos.

Este proyecto de encuestas —anónimas y cuyos datos no son usados con otros fines que académicos y periodísticos— es una apuesta a la innovación en la aplicación de nuevos modelos de investigación social, la confección de trabajos comunicacionales de calidad e independientes (no reciben apoyo de empresas ni de políticos), y la elaboración de documentos académicos que permiten generar conocimiento.

Para este sondeo fueron encuestados 3.383 voluntarios, entre el 12 y el 18 de junio de 2025.

A continuación puede conocer más detalles metodológicos: