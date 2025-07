"Nos esperan luchas en varias trincheras": sindicatos industriales harán paro y marcharán hasta el MEF

NEGOCIACIÓN COLECTIVA "No hay plata": públicos van por crecimiento de salario y el gobierno habló de "dificultades económicas"

Beneficios extra salariales

Hay también otros puntos en carpeta que forman parte de los ejes programáticos y que formarán parte de la movilización. Entre ellos, figuran la implementación de la jornada laboral de 40 horas semanales sin pérdida de salario, un salario mínimo de $ 40.000 en el sector industrial y el fortalecimiento de la inclusión de la mujer en la industria.

Además, la Untmra reclama que se implemente el Fondo Social Metalúrgico en los subgrupos donde todavía no existe (electrónica, plástico y estaciones de servicio). Ese fondo otorga beneficios como cobertura odontológica y oftalmológica para los trabajadores del sector. Incluso se ha manejado no habilitar la apertura de negociaciones si no se aprueba previamente la incorporación de esos sectores al fondo en los convenios colectivos.

Pautas son “mejores” pero “insuficientes”

En los sindicatos de la industria se considera positivo que las pautas salariales busquen elevar el salario real de los sectores más sumergidos y la intención de que nadie pierda poder de compra. También se realiza la misma valoración para los correctivos planteados.

Pero se discrepa en que no se incluyan garantías para lograr un aumento real y asegurar que nadie pierda poder adquisitivo, incluidos los salarios más altos que se laudan en los Consejos de Salarios. “Nos espera un semestre de luchas en varias trincheras”, escribió el presidente de la Untmra, Danilo Dárdano, en la última edición del suplemento Forjando que publica el sindicato.

En esa misma publicación, el dirigente Marcelo Abdala, llamó a ir por convenios colectivos que “superen” los criterios del Poder Ejecutivo. Si bien se entiende que las pautas son “mejores” que las del gobierno anterior “aún son insuficientes”.

“Vamos a organizar luchas para desbordar estos criterios con negociación colectiva. Es fundamental proponer una plataforma única en el PIT-CNT y en nuestra confederación, y desarrollar la más amplia movilización, que al final es lo único que resuelve que podamos tener avances en la negociación”, escribió Abdala.