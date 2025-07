Inversores de Portfolio Capital presentan plan de salvataje, pero los acusan de ser "mandados" por Alejandro Berrutti y aseguran que "el caos reina en WhatsApp"

Un grupo de inversores damnificados de Portfolio Capital le presentará este jueves al director de la empresa, Alejandro Berrutti , una propuesta de salvataje dela empresa luego de que dejara de pagar a más de 400 personas y generara un pasivo estimado en US$ 20 millones.

El documento llegará a manos del empresario como una contrapropuesta luego de la que Berrutti divulgó a mediados de junio, en la que promete la devolución de la inversión sin intereses en un plazo de 12 años con la condición de no denunciarlo penalmente. Para que esto prospere, el 50% más 1 de los afectados deberá apoyar la propuesta.

En caso de que el capital invertido se recupere en un lapso de seis años, no se incluirá ninguna tasa de interés, pero si se eleva a 12 años dicha tasa será de 4% “sobre saldos de capital adeudado a cada accionista”, dice el texto.

Uno de los puntos que trajo controversia entre los damnificados es que la administración del fideicomiso sería por parte del propio Berrutti. Además, será acompañado por una “comisión directiva integrada por accionistas con poder de veto absoluto”.

“La comisión de administración será rotativa en al menos 50% de sus integrantes. Se deberá establecer el plazo de vigencia de cada comisión, que será entre uno y dos años”, agrega.

El fideicomiso propuesto tiene como condición que Berrutti presente balances a junio de 2025 y no de 2024, dado que hasta el momento no se tiene información de la empresa de los últimos meses. De hecho, lo que divulgó el empresario son los números del “fondo ganadero” desde 2020 a 2024.

Los accionistas, en esta línea, piden “datos crudos de lo que hay en activos, pasivos, declaración jurada de Dicose, cantidad de animales, categorías, lugar de existencia, estado de situación en los bancos”.

Otro de los puntos donde se presentaron discusiones es en la prohibición de presentar denuncias penales sobre Berrutti, dado que el plan que presentarán los inversores lo mantiene en caso de que el empresario dé “mayores garantías sobre el fideicomiso”.

Acusaciones contra Berrutti

Luego de que se divulgara la intención por parte de estos inversores, otros que no estaban al tanto comenzaron a cuestionarlos. De hecho, la discusión fue subiendo de tono a través de WhatsApp y los damnificados hicieron un grupo aparte para seguir puliendo detalles de lo que prevén darle a Berrutti.

En algunas capturas de pantalla a las que accedió El Observador, se argumenta que la iniciativa no tiene una idea de negocio detrás. “Lo que no me cierra de la propuesta es firmar sin haber definido el plan de negocios, porque hay demasiados riesgos”, indicó uno de los accionistas y apuntó que “es como dar un salto al vacío”.

Varios de los damnificados plantearon sus dudas sobre el origen del plan y uno de ellos escribió: “Tiene pinta de que quien está detrás de todo esto es Berrutti, porque si todo va mal es él que se queda con todo y no va a tener ninguna responsabilidad penal. No vamos a tener forma de ir contra él para recuperar nuestro capital”, añadió.

Otra inversora apoyó el comentario anterior y argumentó que “para plantear hay que decir de qué manera se puede lograr”. “Es lo mismo que en una campaña electoral, están prometiendo buenas ideas pero nadie dice con qué dinero se puede ponerlo a funcionar. Aquí estamos en la misma”, dijo.

También sostuvo que es “inviable” el plan porque no se “dice una sola cosa” sobre el ciclo productivo, dado que no hay datos al respecto. “Hay que conocer un poco más de ganadería”, apuntó.

Algunos damnificados también consideraron que desde que se planteó la idea, “lo único que provocó” son discusiones entre ellos. “Es como algo que en vez de unirnos, nos separa. El caos reina en este grupo”, criticó.

La empresa que dirige Berrutti está relacionada a otras tres sociedades anónimas: Reina Vaca, Oro Rojo y Berrutti y Argenti. La última medida que impuso la Justicia fue ordenar una pericia contable sobre las compañías previo a definir si declara el concurso solicitado por los abogados Graciana Abelenda y Santiago Alonso. Por lo tanto, dependiendo del resultado de dicho estudio, se resolverán los pasos a seguir.