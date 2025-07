La nueva versión de JR Carrasco, su pronóstico para el clásico Peñarol vs Nacional, el elogio al Diente López, el tirón de orejas a Leo Fernández y la defensa a Leo Coelho

Con su estilo, Juan Ramón Carrasco , analizó lo que espera para el clásico del domingo Peñarol vs Nacional por la final del Torneo Intermedio , dijo que “le va a resultar difícil a Nacional”, no se explica por qué Leo Coelho no es titular y planteó las diferencias entre Nicolás López y Leonardo Fernández .

En una charla con el programa Quiero Fútbol de Sport 890, JR comenzó a desarrollar mirada sobre el clásico: “ Nacional en lo local está bien, tiene el mejor plantel y es el que juega mejor. Peñarol no gusta pero gana , no tan seguido como Nacional”.

20250629 Luciano Boggio saluda a Gonzalo Petit de Nacional por sus goles ante Danubio por el Torneo Intermedio Luciano Boggio saluda a Gonzalo Petit de Nacional por sus goles ante Danubio por el Torneo Intermedio FOTO: I. Guimaraens

Luego siguió con su análisis: “En la riqueza técnica está mucho mejor Nacional. Se puede emparejar en lo anímico. Ahí es donde va a encontrar la rivalidad acorde a todo lo que se juega en un clásico. Ahí es donde se empareja. Este clásico va a ser muy parejo”.

Sobre Nacional expresó: “Veo más dinámica en Nacional, veo un equipo muy bueno en lo colectivo, más allá de que no lo sostiene, porque ante equipos menores, con los que hay una diferencia física y futbolística no lo plasma”.

Y de Peñarol resumió: “Dependerá de cómo se levante Leo. (Maximiliano) Silvera es un jugador interesante por su despliegue, porque se mueve para todos lados. Se encontró con el gol en estos partidos. Y el mediocampo lo mejoró con el argentino (Eric Remedi) y con Nacho Sosa, pero da ventaja en lo defensivo. No sé por qué no juega Coelho. Y tiene el problema de los goleros”.

Con JR Carrasco, Leo Coelho jugaría siempre

En la charla con el periodista, Carrasco comenzó en una firme defensa de Leo Coelho, jugador que dirigió en su pasaje por Fénix y en 2020 manifestó que deberían nacionalizarlo para que jugara en la selección.

Coelho se irá de Peñarol después de la final del domingo. No es titular para Diego Aguirre y no completará el contrato de tres años que tiene con el club.

Peñarol Vélez Sarsfield Copa Libertadores 2025/Leonardo Coelho Foto: Leonardo Carreño

“Mirá cuántas pelotas quita Coelho por partido, cuántas gana de arriba en su área y en la del rival. Y mirá que no son pelotazos, sino que sale jugando. Lo que ocurre es que no es del riñón (del club), viene de Nacional, y son muy quirúrgicos con él, porque cuando en un partido lo pasan una vez y ni siquiera termina en gol, ya le dan cuatro puntos (en una escala del uno al 10)”.

¿El día que Carrasco a Pablo Peirano y qué dijo sobre el entrenador de Nacional?

“A Pablo (Peirano) lo conocí en Audef (la gremial de entrenadores, Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol). Y la primera impresión fue muy buena. Te transmite que es un tipo sano y derecho. Aquí en Nacional está haciendo un campañón. Yo no vendo humo ni caigo simpático diciendo todo que sí. Tuvo resultados que son históricos (12 ganados consecutivos). Hay que felicitarlo, porque más allá de todo, en el fútbol de entre casa no es fácil. Sacó resultados que a veces tenés que tener la suerte, que es parte”.

El elogio de JR al Diente López y el tirón de orejas a Leo Fernández

Consultado sobre Nicolás López y Leonardo Fernández, las figuras de Nacional y de Peñarol, que Carrasco dirigió, destacó al goleador tricolor y le pasó un mensaje al futbolista aurinegro.

Nacional Juventud campeonato intermedio 2025/Nicolás López Foto: Leonardo Carreño

Comenzó con López: “Es un fenómeno. Fuimos a Sarandí del Yi por el tema del estadio y le dije, ‘¿Nico, podrás firmarme una camiseta para la gente de Sarandí del Yi para que rifen o rematen?’. Ya me dio un par de camisetas. Leo Fernández me dio una, pero con esta segunda no hubo eco, no hubo retorno. No sé si porque no lo puse de titular en la selección. Vos sabés que al Nico lo pongo de titular en la selección y con (Marcelo) Bielsa a Leo lo tengo en el plantel, y en momentos clave Leo va para adentro. Aunque conmigo es titular. Y no digo que Leo lo escuche, pero viste como es la manija, y le dicen, ‘Che, JR no te puso de titular y al Diente sí’”.

Luego explicó que no recibió una segunda camiseta de Leo Fernández, para llevar a Sarandí del Yi, pero lo justificó: “Capaz que no vio el mensaje”.

Peñarol Cerro campeonato intermedio 2025/Leonardo Fernández Foto: Leonardo Carreño

Sobre el aporte de uno y otro a sus equipos de cara al clásico se expresó de esta forma:

“Nico tiene más respaldo colectivo que Leo, pero a Leo lo veo bastante bien. No está encaprichado. Está rapidito. Toca. Se muestra. Lo que tiene es el déficit que baja mucho a buscarla y no está en los lugares picantes y donde es desequilibrante generando faltas. De mitad de cancha para adelante no generan esas variantes ofensivas, porque vos sabés que el gol también te potencia. Te da otra energía. De pronto no le pasó porque los clásicos se juegan muy de dientes apretados, de meter y ahí Leo naufraga un poco, por eso estaría bien, y eso es parte del entrenador, de respaldarlo en lo táctico y en lo práctico que le generen espacios, que busquen faltas y que la pelota pase por él de mitad de cancha para adelante y no tanto de mitad de cancha para atrás, que es donde siempre lo buscan”.

El nuevo JR: “Ganar, ganar y golear”

Manifestó Carrasco que es posible que esté de regreso en las canchas en el segundo semestre de este año.

“Siempre digo esto: si vos tenés poco dinero en las arcas, mirás y preguntás, ¿dónde estará JR? Si vos querés clasificar a copas internacionales, ¿dónde estará JR? Y si vos querés que las tribunas no estén vacías, ¿dónde estará JR? Aunque ahora este JR ya no va a ser tanto ganar, gustar y golear, sino será ganar, ganar y golear, no tanto gustar”.

El mensaje para su esposa y la confesión que hizo en el gimnasio

En el inicio de la charla, en la que le agradecieron a su esposa, que fue la que hizo el contacto para realizar la entrevista, Carrasco se refirió al vínculo con ella.

JR cumplirá 69 años en 2025 y con Claudia llevan 35 años juntos. El entrenador destacó su condición física, el tiempo que dedica a entrenar en el gimnasio, cómo se cuida en la alimentación y se refirió a una charla que tuvo hoy en el gimnasio.

“En el gimnasio ya saben el amor que siento por mi señora. Hoy les decía que llego al extremo de que si la amaré, que espero nunca me deje, pero si algún día me dice, ‘Juan, lamentablemente me enamoré de otro y me voy a divorciar’, yo le diría, ‘No importa, mi amor, yo igual voy a ser feliz aunque estés con otro, compartimos el matrimonio. Yo quiero seguir contigo’”.

El comentario terminó entre risas y en otras expresiones sobre el vínculo con su esposa, en donde valoró tantos años compartidos a pesar de que son tan distintos: “Somos como el agua y el aceite. A mí me encanta la noche, a ella no le gusta”.