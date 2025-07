Léo Coelho, el brasileño que Peñarol le sacó a Nacional, se va de los aurinegros y no completará un contrato que sorprendió mucho a Diego Aguirre cuando llegó al club

El zaguero brasileño de Peñarol Léo Coelho no completará su contrato de tres años con los aurinegros y luego del Torneo Intermedio seguirá su carrera en el fútbol brasileño. El club que lo quiere es Sport Recife que está último en el Brasileirao con 3 puntos tres 11 fechas disputadas.

La operación todavía no está concretada, pero está muy encaminada.

"Es una posibilidad, pero no está confirmada" , dijeron a Peñarol desde el consejo directivo del club.

La fuente, a pesar de la cautela que imponen no confirmar las negociaciones hasta que no se firmen, agregó que "está bastante encaminada" .

Coelho tiene 32 años y llegó a Peñarol en enero de 2023 luego de jugar un año a préstamo en Nacional desde Atlético San Luis.

Nacional tenía una opción de compra pero fue Peñarol el que puso el dinero y no los tricolores.

Con Pablo Bengoechea como director deportivo y el presidente Ignacio Ruglio como co-conductor del área deportiva de Peñarol, los aurinegros prefirieron desembolsar US$ 400 mil por Coelho y no US$ 500 mil por Luciano Rodríguez, que finalmente terminó en Liverpool.

En julio de 2024, Liverpool vendió a Luciano Rodríguez en € 11 millones a Bahía de Brasil.

El rendimiento de Léo Coelho en Peñarol

En Peñarol lleva disputados 89 partidos donde anotó un gol. Fue campeón uruguayo en 2024.

Su rendimiento tuvo muchos altibajos.

Cuando Diego Aguirre llegó a Peñarol, en noviembre de 2023, se sorprendió del contrato que Peñarol le hizo a Coelho: tres años y un salario importante, para asegurarse de que el jugador dejara Nacional.

penarol-vs-nacional---db-127-jpg..webp Ruben Bentancourt y Léo Coelho, con camisetas cambiadas Diego Battiste

En todo momento, Aguirre estuvo abierto a que una oferta del exterior pudiera generarle a Peñarol ingresos para compensar el desemboiso realizado por Coelho y que el jugador siga su temporada en el exterior.

En 2023, un año complejo para Peñarol que tuvo a Alfredo Arias, Darío Rodríguez y Diego Aguirre como entrenadores, año electoral coronado con una derrota en final del Uruguayo ante Liverpool, Coelho tuvo irregulares rendimientos.

En 2024 fue el primer suplente detrás de Javier Méndez y Guzmán Rodríguez.

En este 2025, le ganó el puesto a Méndez, quien bajó su nivel.

Ambos jugadores tuvieron un altercado luego de que se viralizara un audio de Coelho criticando a Méndez tras el partido contra River Plate por el Torneo Apertura.

Aguirre sacó inmediatamente del equipo a Coelho, pero luego el brasileño le ganó el puesto a Méndez y terminó formando la dupla con Nahuel Herrera.

En el Torneo Intermedio, el DT sorprendió al sacar a Coelho y poner a Méndez.

Dijo que la razón del cambio fue darle fútbol y minutos a Méndez para que no perdiera forma futbolística.

Pero en realidad, ya habían comenzado entonces los sondeos por Coelho. Primero llegó uno de América de México que no se formalizó.

Luego apareció Sport Recife, una posibilidad más viable que está muy encaminada, pero depende de un factor muy importante para Peñarol: la contratación de Emanuel Gularte.

Con el clásico asomando en el horizonte, Aguirre sacó del freezer a Méndez y lo empezó a preparar para el partido que se jugará el domingo a la hora 15.00 en el Estadio Centenario para definir el Torneo Intermedio. El juvenil Nahuel Herrera es a esta altura titular inamovible y la mejor figura defensiva de Peñarol.

Además, sus rendimientos en los clásicos, salvo alguna puntual excepción, fueron bajos. Gonzalo Carneiro lo martirizó en más de una ocasión. En un partido fue expulsado por cruzarse con su amigo Franco Fagúndez.

Emanuel Gularte con acuerdo de palabra

"Está cerca pero todavía no está firmado", dijo con mesura a Referí el consejero consultado sobre la llegada desde Puebla de Emanuel Gularte.

Pero la realidad es que todos los términos ya están cerrados por un lado con Puebla, que cederá a su jugador un año a préstamo, y también con el salario que percibirá el jugador, donde los aurinegros se harán cargo de un porcentaje y el club mexicano del resto.

Al jugador se lo espera entre este jueves y el viernes para que se firme lo que ya está acordado de palabra y luego proceder a presentarlo a dirigentes, cuerpo técnico y plantel.

Gularte le dará un salto de calidad a la defensa de Peñarol porque viene con temporadas con mucha actividad en el fútbol de México. Pero sobre todo le imprimirá una dosis extra de carácter.

La dirigencia trabaja en la rescisión del contrato de Gastón Silva, que fue una pésima contratación porque tan solo pudo jugar 31 minutos en todo un semestre.

Peñarol tiene cedido hasta fin de año a Matías González en Danubio, un zaguero formado en el club y campeón de la Libertadores sub 20. Otra razón por la que se lamenta la contratación de Silva.