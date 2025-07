El árbitro de la final del clásico Peñarol vs Nacional por el Intermedio, Esteban Ostojich, habló sobre su preparación, su estrategia para el partido y cuándo concentra

Esteban Ostojich , árbitro designado para dirigir la final del Torneo Intermedio Peñarol vs Nacional el domingo a la hora 15 en el Estadio Centenario habló sobre este gran encuentro, cómo es su preparación previa para este tipo de partidos y la estrategia para arbitrar el cotejo.

En cuanto a su designación y si se la esperaba, Ostojich dijo: "Trataba de estar disponible, de estar sano, de cumplir con los partidos que me designaran fin de semana tras fin de semana, terminar el Torneo Intermedio con continuidad, que era mi objetivo, y por suerte estuve en las siete fechas y después hay que esperar, obviamente respetando lo que designan. Estar dentro de los elegibles era el objetivo ", mencionó en diálogo con el programa Vamos que Vamos de Radio Uruguay y 94.7 FM.

Con respecto a su rutina en esta semana en vísperas del partido, expresó: "No cambia la rutina. Entreno, con un poco de gimnasio como todos los días... Sigo con la rutina, descanso bien, y ultimamos algunos detalles con los compañeros. El sábado concentramos y nos encontramos con todo el equipo arbitral para preparar ya los últimos detalles para el domingo".

Sobre el equipo arbitral que dirigirá el clásico, comentó: "Con todos he trabajado tanto a nivel local como internacional, ya hace varios años nos conocemos. Siempre esta bueno también trabajar cada semana con varios compañeros porque después te toca en esta instancia y hay un conocimiento previo con ellos y de ellos hacia mi, así que planificaremos bien. Estoy súper contento con la designación"

Esteban Ostojich y su preparación previa a los partidos

El árbitro contó cómo se prepara para cada encuentro que le toca dirigir: "Soy bastante meticuloso en ese sentido, trato de ver los planteles, las altas, las bajas, características de jugadores, estilos de juego, obviamente los últimos enfrentamientos, los últimos partidos entre ellos... En esos detalles vamos a estar preparándonos, pero tampoco podemos perder el foco y sabemos que el arbitraje hoy por hoy debe adaptarse a lo que el partido demande. Uno puede estar planificando muchas cosas y una decisión arbitral, un gol, una decisión de cada entrenador cambia la estrategia que uno tenía preparada y esa es la inteligencia arbitral y la adaptabilidad que hay que tener al juego el domingo".

Consultado sobre la nueva norma del área de capitanes, en la que solo quienes llevan la cinta de los equipos pueden hablarle al árbitro, Ostojich señaló: "Creo que hay partidos que se puede y hay otro que no. Un poco volviendo a la adaptabilidad que debe tener el árbitro, es una zona y una nueva regla que debe ser en beneficio también para el juego y el arbitraje. Creo que la comunicación es necesaria, es clave y también debe darse con los protagonistas, a veces con los capitanes y a veces no, para también estabilizar o equilibrar estados de ánimos. Me parece muy importante y es algo que se debe ir manejando de a poco y los jugadores también se deben adaptar a ese nuevo cambio".

En base a su estilo para dirigir y las charlas durante el partido con los jugadores, mencionó: "Lo hemos hablado en otras oportunidades, uno trata de sumarle minutos al juego y tal vez en algunas oportunidades habló hasta un poco de más pero sin darme cuenta. Por esa razón, he tratado con los partidos y con los años cambiar eso y darle más juego que es lo que la gente realmente quiere ver".

"Lo más importante de todo partido es mantener un control, un control de juego, de emociones de los jugadores y a veces se busca la normalidad del juego y no tanto en continuidad. Cada partido es una historia diferente, no estoy hablando solo de clásicos que ya la historia y la rivalidad hablan por sí sola, sino que cada partido tiene su condimento, por ende hay que planificarlo cada uno, en cada equipo, en cada momento, si se juega por el liderazgo del torneo, el descenso... En este caso es una final, así que uno debe buscar sus estrategias para que el partido sea normal y tener el control. Dentro de los posible tenemos que hablar menos y darle más minutos que, te repito, la gente quiere eso tanto los que van a la cancha como los que lo siguen por televisión", sentenció.