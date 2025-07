Confirmado el árbitro para la final del Intermedio Nacional vs Peñarol: los albos están invictos, Perchman lo criticó y lo defendió, y en el último clásico hubo una mano polémica

En ese partido empataron 1-1, pero hubo una mano polémica dentro del área y un hincha de Nacional lanzó una petaca desde el codo.

Ostojich estará acompañado por Diego Rivero como cuarto árbitro y, como en todos los clásico, habrá tres en el VAR: Antonio García, Daniel Rodríguez y Santiago Fernández.

Los antecedentes de Ostojich en los clásicos Nacional vs Peñarol

El árbitro del domingo debutó en un clásico el 14 de agosto de 2017 en la Copa de Campeones Uruguayos, un torneo amistoso que Nacional ganó 1-0 con gol de Sebastián Rodríguez.

El primer clásico oficial, y segundo de su carrera, fue el 12 de mayo de 2019, en el Campeón del Siglo. Terminó 1-1 con gol de Cebolla Rodríguez en contra y Guzmán Rodríguez en contra. Ese fue el primer partido entre los grandes en el estadio aurinegro.

El tercer partido clásico fue la final del Torneo Intermedio del año pasado, que terminó 1-1 luego de 90 minutos de fútbol (no hubo alargue) y que Nacional ganó 8-7 por penales y levantó la copa.

20240804 Nacional campeón Torneo Intermedio 2024. Foto: Gastón Britos / FocoUy Nacional campeón Foto: Gastón Britos / FocoUy

Ese encuentro fue valorado por Referí de esta forma: "Esteban Ostojich tuvo un clásico impecable con una sola jugada polémica donde mantuvo coherencia en su criterio".

Este año, el 6 de febrero, dirigió el clásico del Apertura que terminó 1-1 en el Gran Parque Central.

La defensa de Perchman a Ostojich en contra de la opinión de sus compañeros de directiva

Luego del empate 1-1 en el Gran Parque Central, dirigentes de Nacional cuestionaron a Ostojich, pero el vicepresidente Perchman salió en su defensa, sin disimular su disconformidad con el trabajo del árbitro.

Esto dijo Perchman: "Fue un arbitraje con leve tendencia aurinegra en fallos chicos y cortar el juego y llevar el juego a un terreno que a Nacional no le servía; no tiene nada que ver con el resultado ni lo justo del resultado. No me gustó el tipo de arbitraje. Cortó mucho el juego, no le dio dinamismo. Tiene muy buenas condiciones técnicas", dijo Perchman sobre Esteban Ostojich "pero arbitra muy distinto a nivel local que a nivel internacional. Las tarjetas estuvieron bien. No fue un arbitraje que me encantó, pero sacó el partido. Es difícil un clásico. Me pareció rara la cantidad de descuentos que dio. Un montón de momentos parado el partido, espera la respuesta del VAR, 10 cambios (en realidad fueron ocho porque Peñarol solo hizo tres y no cinco variantes)".