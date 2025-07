La sentencia del representante de Edinson Cavani y su futuro en Boca Juniors: mirá lo que dijo

Por eso, ante este escenario, fue el propio representante Walter Guglielmone quién aclaró el futuro de Edinson, en diálogo con el periodista Alexis Dassie: " Cavani no se va a ir de Boca. En el único caso de que se vaya de Boca, es si Riquelme le pide que lo haga" , sentenció.

Tras culminar la participación en el Mundial de Clubes los rumores en base a su posible salida volvieron a tomar fuerzas. Cavani arrastraba una lesión sufrida en abril durante un partido ante Estudiantes en la Bombonera , lo que le impidió participar en los encuentros más relevantes del certamen: el empate 2-2 frente al Benfica y la derrota 1-2 ante el Bayern Múnich . En su única aparición, ante el Auckland City , no cumplió con las expectativas de los hinchas ni del cuerpo técnico.

No obstante, Cavani fue aún más señalado por el hincha tras las declaraciones post partido frente al Auckland: "Más allá del empate, no creo que haya sido tan decepcionante. Insistimos todo el encuentro, pero encontramos un rival que se defendió todo el partido. Cuando te meten diez jugadores atrás no es fácil poder entrarle. Seguramente tenemos cosas por mejorar y corregir, pero hoy Boca fue protagonista", expresó.

Boca Juniors sigue confiando en Cavani

Pese a todo esto, la dirigencia del xeneize encabezada por Juan Román Riquelme, mantiene su confianza en el Matador y el propio representante se encargó de desmentir un posible interés: "No es verdad que el presidente de Peñarol lo llamó a Cavani para que juegue ahí", afirmó.