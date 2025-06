Schiavi disparó contra Edinson Cavani tras sus declaraciones en el Mundial de Clubes: mirá lo que dijo el exjugador de Boca Juniors

Uno de los mas apuntados fue Edinson Cavani , que volvió a disputar un partido luego de su larga lesión, y luego del encuentro expresó unas palabras que no gustaron en el mundo Boca: "El partido, más allá que hayamos tenido un empate, no creo que haya sido tan decepcionante , por una cuestión de que insistimos. Nos encontramos un rival enfrente que se defendió todo el partido", señaló.

"Cuando te meten 10 jugadores dentro del área, no es fácil poder entrarle. Seguramente tenemos cosas para corregir y mejorar, pero Boca fue protagonista todo el tiempo. Intentó, generó, buscó tirando de afuera y, a veces, las cosas no se dan", sentenció el delantero uruguayo.

El dardo del flaco Schiavi a Edinson Cavani

Uno de los exjugadores y futbolistas importantes de Boca en los últimos años, Rolando Schiavi, apuntó contra estas declaraciones del delantero uruguayo en ESPN: "A mí me duele lo que dijo Cavani. Quizás lo ve desde otro lado porque afuera no se siente tanto como lo sentimos nosotros. Lo respeto porque me parece un jugador bárbaro y puede decir lo que quiera", expresó en primera instancia.

"Pero yo estaría muy enojado conmigo mismo, con el equipo, con el entrenador y con todo el mundo, porque Boca no fue Boca" sentenció el exjugador.