¿Marcha atrás con la llegada de Maximiliano Gómez a Nacional? Mirá lo que dijo Diego Franzini, presidente de Defensor Sporting

Sin embargo, Franzini fue más que claro en sus declaraciones. "Para Nacional no sé, con nosotros aún no está cerrado. Hay negociaciones y si me preguntás, hoy sigue siendo jugador de Defensor hasta el 31 de diciembre", dijo en AM 970.

Gr7CsEuWIAE-pw0.jpeg Diego Franzini, nuevo presidente de Defensor Sporting, y Miguel Franco, vicepresidente del club

A su vez, el presidente violeta añadió: "Acá intervienen tres partes en la operación: las dos instituciones y el jugador. Para que pueda salir, tiene que haber acuerdo con todos. Las charlas que hubo la semana pasada quedaron trancadas porque falta una parte que son los Gómez -el futbolista y su representante que es su hermano- que deben resolver algunos aspectos".

Franzini también habló de la bandera que colocaron algunos hinchas de Defensor Sporting a Maximiliano Gómez en el pasado encuentro contra Cerro en la que se expresaba "mercenarios afuera".

"A los hinchas los moviliza la pasión y son entendibles ciertas expresiones cuando se piensa que se puede estar tocando a la institución que uno ama", comenzó diciendo.

Y prosiguió: "Las manifestaciones existen, eso no quiere decir que este bien o mal, es algo que todos los actores saben que sucede".