Peñarol visitó el Colegio de Árbitros: presentó una estadística, no analizaron jugadas, pidió más transparencia y Julio Trostchansky fustigó las denuncias ante el Tribunal de Ética

Peñarol tuvo su audiencia con el Colegio de Árbitros el martes sobre la hora 19.45 en la sede del órgano ubicada en el Estadio Centenario. Los aurinegros presentaron una particular estadística, no revisaron jugadas puntuales, no solicitaron un veto sobre el juez Javier Feres e hicieron un fuerte reclamo de mayor transparencia.

"No hubo muchas consecuencias ni cuestiones diferentes a lo que uno suponía en la previa a la reunión. Conforme es una palabra que no aplicaría a la reunión de ayer", dijo este miércoles Trostchansky a Quiero Fútbol de Sport 890.

Peñarol pidió la audiencia el lunes pasado, en carácter de "grave y urgente" tras el arbitraje de Javier Feres en el partido contra River Plate por el Torneo Intermedio.

"En realidad a la hora de exponer nuestra posición y decir por qué nos sentíamos perjudicados sistemática, sin intencionalidad, pero de manera estadísticamente comprobable, que eso es un poco lo que les trasladamos, que hay una tendencia mayor de acuerdo a los números que nosotros vamos registrando en las temporadas, de un mayor perjuicio hacia Peñarol de los fallos arbitrales con relación a otros clubes, eso después no tiene mayores consecuencias a la hora que eso cambie evolutivamente", dijo Trostchansky.

Peñarol reclamó por mayor "transparencia"

"Sí hicimos un planteo de dotar de mayor transparencia y cristalinidad a las decisiones del Colegio de Árbitros y al arbitraje de Uruguay y a la necesidad de que la Asociación Uruguaya de Fútbol y su presidente tomen al arbitraje como un elemento central de la política de la Asociación", dijo el delegado aurinegro.

"Fuimos con datos, Varela trabaja con recolección y análisis de datos, que demuestra que desde el punto de vista estadístico, sin atribuir intencionalidades, proporcionalmente los errores que perjudican a Peñarol son de mayor cuantía que los que perjudican o favorecen a otros cuadros", agregó.

"El Colegio tiene otros datos y analiza de forma diferente, hay una posición distinta", reconoció el delegado.

"Queremos que en los campeonatos que Peñarol juegue, dispongamos de los mejores árbitros para disputar los partidos y para eso insistimos que queremos tener bien en claro cuáles son los mejores árbitros en base a la evaluación de los jueces tras cada etapa, las eventuales sanciones que se les aplican y a fin de año poder tener un ranking al respecto".

"Hay un convenio gremial entre AUF y jueces que dice de no publicar este tipo de información. Eso no inhibe que si muchos de los que ayer estaban dijeron de poder estar de acuerdo en avanzar en eso que traslade a la AUF y en esa necesidad de cambiar".

"Los audios VAR deben publicarse de manera sistemática e independiente de que se cambien o se mantengan las decisiones. No debería ser discrecional como lo es y hoy lo define el presidente de la AUF. Para ser más transparentes. No acusamos que haya nada oscuro, transparencia es que las reglas de juego sean mucho más claras de lo que son hoy, La transparencia es información", dijo el delegado.

"No revisamos ningún tipo de jugada en la reunión. Tampoco pedimos que Feres no nos arbitre más", manifestó.

La particular crítica de Julio Trostchansky a los árbitros

Consultado por los estados de WhatsApp que Ignacio Ruglio publica diciendo que los jueces y la AUF conspiran sistemáticamente contra Peñarol y favorecen abierta y deliberadamente a Nacional, Trostchansky dio una particular opinión: "Entiendo que uno al elegir determinado lugar o profesión que es pública, tiene que tener la capacidad de admitir que se digan determinadas cosas aún cuando no se correspondan con la realidad porque es inherente a la función que cumplen, el tema de la crítica, de la suspicacia, cuando viene de los dirigentes. Te doy un ejemplo, los diputados y senadores estarían denunciando permanentemente en tribunales y sin embargo no lo hacen porque aceptan la posibilidad la función pública que lo exponen a la crítica, que no necesariamente se compadece con la verdad, pero que es inherente a estar ahí. A veces los veo como demasiados sensibles y rápidamente recurren a las denuncias de los tribunales de ética. Yo creo que si de verdad se sintieran difamados u ofendidos debieran de ir a la Justicia, pero eso nunca ocurre".

"Hay una gama de presiones dentro de la dirigencia de Peñarol", reconoció Trostchansky. "Algunos están convencidos de que hay una situación que al menos no es normal en cuanto a las decisiones arbitrales o en cuanto a lo tendencioso de algunas situaciones arbitrales. Otros tiene una posición en la que dicen que los datos demuestran que hay una tendencia, pero se expresan públicamente de una manera que no lleva a que los árbitros denuncien a ese dirigente".

"Si de verdad los árbitros se sienten difamados, si tienen la certeza de que alguna expresión son totalmente erróneas y difamatorias, entonces deberían recurrir a la Justicia, pero usan el camino más fácil, el de denunciar al Tribunal de Ética con parámetros donde en cuestiones menores se viola el derecho de libre expresión y terminan siempre castigando al dirigente. Yo no cuestiono la honorabilidad y en principio no atribuyo intencionalidad. Pero si los jueces quisieran terminar este tema quizás deberían ir a la Justicia".