Contadora Liguori, que asesora a fiscalías especializadas, seguirá hasta fin de año durante medio horario dos días a la semana

En la audiencia del caso Conexión Ganadera que se realizó este jueves, en la que fue imputado el titular de Pasfer Maximiliano Rodríguez, estaba presente la contadora Carina Liguori, que asesora a las fiscalías especializadas en Delitos Económicos y Lavado.

Finalizada la audiencia se explicó a El Observador que finalmente el Banco Central accedió a que la contadora se quede medio horario -4 horas- dos días a la semana hasta fin de año, para seguir apoyando a las fiscalías en las investigaciones que llevaba a cabo.

Liguori, trabaja en la fiscalía en un régimen de pase en comisión desde el Banco Central del Uruguay (BCU), donde es funcionaria de carrera.

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Desde que ha sido asignada a la fiscalía ha resultado un apoyo importante en el caso Conexión Ganadera, debido al entramado de empresas, personas y movimientos financieros que implica esa causa.

En la audiencia pasada del 4 de febrero, Liguori le había comunicado a algunos de los abogados de víctimas allí presentes que trabajaría hasta el 28 de febrero y volvería al Banco Central, donde tiene un cargo en la Unidad de Análisis y Contexto, ya que desde allí la habían reclamado, por lo que el pase en comisión quedaría sin efecto.

Sin embargo, luego de la repercusión que tuvo la decisión de quitar a la contadora, el Banco Central decidió mantener su pase en comisión en un régimen parcial.

Si bien la Fiscalía General de la Nación abrió un llamado a concurso para un cargo de contador el proceso de designación llevará meses entre que los interesados se anotan, concursan y son seleccionados.

Desde las fiscalías que "se disputan" el trabajo de la contadora, consideran totalmente insuficiente ese régimen. Además señalaron que mientras las tres fiscalías de Delitos Económicos cuentan con tres fiscales adscriptos, la fiscalía de Lavado mantiene dos adjuntos.

La fiscalía de Lavado tiene también el caso Sara Goldring por el que luego de Semana Santa se realizará la audiencia de control de acusación (para discutir la prueba que entrará al juicio) y luego se viene el juicio oral. Y otro caso que viene invesitgando desde hace años es el lavado del caso Aguiar, el empresario que murió baleado por su pareja en defensa propia y que estafó a sus socios canadienses con los que había instalado la planta de cannabis Boreal. En estos casos no ha sido posible contar con el asesoramiento de Liguori.

Además de prestar asistencia al fiscal de Lavado Enrique Rodríguez en el caso Conexión Ganadera, Liguori también asesora a la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos a cargo de Sandra Fleitas, que investiga compras irregulares en la Armada. De hecho, fuentes del caso dijeron a El Observador que Fleitas espera un informe que está realizando la contadora para avanzar en esa causa en la que indaga lavado por parte de los oficiales .

Luego, Liguori también asesora al fiscal de Delitos Económicos Alejandro Machado en el caso Larrarte y en República Ganadera, donde también se trabaja sobre la hipótesis de la existencia del delito de lavado y los informes que pueda realizar la contadora resultan clave.

Otro ámbito en el que la profesional desarrolla su trabajo en fiscalía es en capacitaciones a fiscales del interior, donde no cuentan con el apoyo de técnicos para las investigaciones. En ese sentido, Liguori dedica algunos días de la semana a viajar al interior a dar cursos.