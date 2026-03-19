Imputaron a Maximiliano Rodríguez, titular de una empresa vinculada a Conexión Ganadera por apropiación indebida y falsificación ideológica

La Justicia imputó este jueves a Maximiliano Rodríguez , titular de la empresa Pasfer que era tomadora de ganado de Conexión Ganadera .

El empresario fue imputado por apropiación indebida y un delito continuado de falsificación ideológica en una audiencia que presenció El Observador. Deberá cumplir prisión preventiva por 100 días, es decir, hasta el 26 de junio.

La jueza de Crimen Organizado, Diovanet Olivera, hizo lugar al pedido del fiscal de Lavado de Activos , Enrique Rodríguez, al entender que estaban dados todos los elementos para formalizar la investigación.

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En su defensa, Rodríguez alegó que fue engañado por Gustavo Basso , uno de los fundadores de Conexión Ganadera y fallecido en noviembre de 2024, a la hora de firmar contratos.

Sin embargo, la jueza Olivera respondió que eso sería motivo de un análisis más profundo –ya que probaría la ausencia de dolo– más adelante.

En la audiencia ahora se discuten qué medidas cautelares se dispondrán para Rodríguez, para quien la Fiscalía pidió la prisión preventiva por 120 días.

Rodríguez argumentó que el imputado podía "entorpecer la investigación y fugarse", y que hasta ahora el titular de Pasfer no ha podido explicar dónde están los 5.000 animales que faltan ni el dinero que correspondería por ellos.

El fiscal también alegó que hay transferencias de Conexión Ganadera a Pasfer por US$ 6 millones de dólares que están siendo motivo de análisis por parte del síndico y agregó que existe la posibilidad de ocultación de documentos.

La defensa pidió una rebaja en los días de prisión preventiva y, finalmente, se fijó en 100 días hasta el 26 de junio.

Cuestionamiento al tribunal de apelaciones de la defensa

El defensor de Rodríguez Alejandro Balbi se expresó en contra del pedido de prisión de la fiscalía. No obstante, luego de argumentar dijo que se allanaba al pedido (es decir, que no se iba a oponer).

Ante la duda de la jueza, que dijo no entender la situación, Balbi explicó que su responsabilidad como defensor es considerar los posibles escenarios.

"En cualquiera de las dos opciones que adopte (dicte la prisión o no) va a ser recurrida y va a recaer en el Tribunal de Apelaciones de 4 turno. Conociendo la política criminal de ese tribunal, recorrerá su camino histórico y estadístico", dijo en relación a que esa sala penal es la que dicta más prisiones preventivas.

Además, Balbi sostuvo que "inteligentemente" el fiscal Rodríguez había citado una sentencia de ese mismo tribunal. "Esa sentencia nos marca un camino", aseguró.

Asimismo, afirmó que el tribunal no sigue los "criterios académicos" del actual proceso penal que establece que la prisión debe ser la excepción y no la regla.