Caso Aguiar: mientras corre plazo para un remate cerrado de Boreal, fiscalía está cerca de imputar por la estafa

Fuentes del caso dijeron a El Observador que se han logrado reunir diversas pruebas sobre la participación de cómplices que colaboraron con Aguiar en la estafa por la que los empresarios canadienses lo acusarorn de cometer un desfalco de cerca de US$ 27 millones.

En los últimos días los abogados del principal accionista canadiense del emprendimiento de cannabis medicinal de Salto, Bruno Gaiero y Rodolfo Perdomo, se encargaron de realizar una pericia a la voz del abogado que constató que se trató de quién se hizo pasar por Ferrer. La pericia realizada en Buenos Aires, de la que informó El País días atrás, será entregada al fiscal Rodríguez como otra prueba de la indagatoria.

Según quedó demostrado también este abogado consiguió que uno de los trabajadores de su estudio se hiciera pasar por el oficial de Registro Civil que realizó la supuesta ceremonia civil en la que Aguiar se casó con Romina Camejo y que ahora se sabe que fue un casamiento trucho. Ella también declaró y aportó datos sobre le celebración del matrimonio, organizada por Aguiar con la colaboración de su cómplice.

También hay indicios de que la esposa legítima de Aguiar, una mujer de origen salvadoreño Roxana Guadalupe Marroquín Donan, se vio beneficiada con la estafa cometida por Aguiar pero su participación no se relaciona con delitos cometidos en Uruguay, sino en Canadá.

Corre el plazo para que interesados en Boreal se presenten en el remate cerrado

El juez de concurso Leonardo Méndez aceptó la propuesta del síndico Carlos López de realizar un remate cerrado para vender la planta Boreal tras dos intentos fallidos. Para ello está vigente el plazo, que se vence el 20 de setiembre, para que las empresas interesadas en adquirir la planta se presenten. Para hacerlo tienen que cumplir con la obligación de hacer un depósito de US$ 100 mil.

Según consta en el llamado y como había informado El Observador, el remate tendrá una base de US$ 1,5 millones, para evitar que haya ofertas más bajas, ya que se entiende que por menos de ese monto no se puede vender.

El objetivo de vender la planta es recaudar fondos para afrontar las deudas del concurso que son de unos US$ 4 millones, entre las que figuran los sueldos y despidos impagos a los trabajadores.

El llamado establece también que el mejor postor deberá abonar una seña del treinta por ciento pagadera en el acto de remate, más la comisión del rematador Vanoli Brun, más IVA (3,66%). Además no podrá ser una persona relacionada con la concursada, y quedará obligado a pagar el saldo de precio dentro de un plazo de "60 días corridos, contados a partir del día siguiente al de la realización de la subasta". Ese plazo se podrá prorrogar por 30 días corridos, si se justifica "causa ajena que no le sea imputable".

Si el mejor postor no deposita el saldo de precio en los plazos indicados o si se resistiese a escriturar, se tendrá por no hecha la oferta, y perderá los US$ 100 mil. En ese caso se podrá convocar al penúltimo postor a efectos de que manifieste si mantiene su oferta.

Las condiciones también establecen que en el caso de que no se formule ninguna oferta por el primer lote que alcance el US$ 1,5 millones, los interesados perderán los depósitos en garantía en beneficio de la masa concursal.

"Si se formulara alguna oferta que supere el millón y medio de dólares por el primer lote, la suma depositada en garantía por el mejor postor será imputada al precio del remate", se establece.

A los restantes interesados, hayan ofertado o no, les será devuelto el depósito dentro de los tres días hábiles siguientes a la realización del remate.

Si vencido el plazo sólo se presentó una persona a constituir la garantía, la sindicatura le venderá la plana en forma directa y se dejará sin efecto el remate.

El segundo lote estará integrado por la mercadería en stock ubicada en la planta de Salto y podrá participar cualquier interesado, haya constituido o no la garantía requerida. Esa subasta será sin base y al mejor postor.

Si el mayor oferente por el segundo lote fuese el mismo que el mayor oferente del primer lote (la planta), la mercadería le será entregada simultáneamente con la entrega del local.

"Dado el alto costo de conservación de la mercadería en stock y su carácter perecedero, la sindicatura se reserva la posibilidad de realizar una venta directa antes del remate, en cuyo caso no existirá un segundo lote o bien éste estará constituido por la mercadería remanente", señala el llamado.