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Durazno: una niña de 11 años que iba manejando una moto murió electrocutada tras chocar contra una columna con cables de alta tensión

La niña había salido desde su casa en moto rumbo a la escuela por un camino vecinal que ya había usado en otras ocasiones

19 de marzo de 2026 15:23 hs
Policía, policías, ministerio del interior
Foto: Leonardo Carreño

Una niña de 11 años, que iba manejando una moto, murió en Durazno tras chocar contra los cables de alta tensión de una columna caída, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía del departamento a El Observador.

Según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10), el hecho tuvo lugar esta mañana sobre la zona del paraje El Caballero.

La niña había salido en moto desde su casa rumbo a la escuela cuando, en cierto momento, al no percatarse de la presencia de varios cables de alta tensión de una columna caída, terminó chocando y murió electrocutada.

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El camino por el que había pasado, uno vecinal, ya había sido usado sin problemas por la menor para dirigirse al centro educativo durante la semana, explicaron fuentes policiales a El Observador.

En la escena de los hechos trabajó personal policial, de emergencias y técnicos de UTE, quienes cortaron la energía en la zona para que no se produzcan nuevos accidentes.

La menor fue encontrada en primera instancia por sus padres, quienes la buscaron tras no tener noticias sobre su llegada al centro educativo, según el consignado medio.

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