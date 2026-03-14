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Accidente fatal y fuga en Ruta 102: una mujer murió y el camionero involucrado en el sinestro se fugó

La mujer viajaba como acompañante en una moto, que fue embestida por un camión a la altura del kilómetro 43,500

14 de marzo 2026 - 13:01hs
fatalyfuga

Un accidente fatal ocurrió este sábado a las 09:40 horas en la Ruta 102, cerca de César Mayo Gutiérrez. Un hombre de 51 años que circulaba en moto de Oeste a Este reportó que fue embestido por un camión, su acompañante murió y el conductor del vehículo pesado fugó tras el impacto, informó Policía Caminera.

Tras el choque, los pasajeros de la moto quedaron caídos sobre el pavimento. El conductor de la moto fue diagnosticado con "politraumatismo moderado" y fue trasladado al Hospital Maciel, donde se le realizó un espirometría, cuyo resultado fue negativo.

Por su parte, la acompañante, una mujer de 53 años, falleció en el lugar debido a las heridas sufridas. Las autoridades continúan investigando el incidente y buscando al conductor del camión.

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