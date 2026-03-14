Accidente fatal y fuga en Ruta 102: una mujer murió y el camionero involucrado en el sinestro se fugó

Un accidente fatal ocurrió este sábado a las 09:40 horas en la Ruta 102, cerca de César Mayo Gutiérrez. Un hombre de 51 años que circulaba en moto de Oeste a Este reportó que fue embestido por un camión, su acompañante murió y el conductor del vehículo pesado fugó tras el impacto, informó Policía Caminera.

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Tras el choque, los pasajeros de la moto quedaron caídos sobre el pavimento. El conductor de la moto fue diagnosticado con "politraumatismo moderado" y fue trasladado al Hospital Maciel, donde se le realizó un espirometría, cuyo resultado fue negativo.

Por su parte, la acompañante, una mujer de 53 años, falleció en el lugar debido a las heridas sufridas. Las autoridades continúan investigando el incidente y buscando al conductor del camión.