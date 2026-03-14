Un accidente fatal ocurrió este sábado a las 09:40 horas en la Ruta 102, cerca de César Mayo Gutiérrez. Un hombre de 51 años que circulaba en moto de Oeste a Este reportó que fue embestido por un camión, su acompañante murió y el conductor del vehículo pesado fugó tras el impacto, informó Policía Caminera.
Accidente fatal y fuga en Ruta 102: una mujer murió y el camionero involucrado en el sinestro se fugó
La mujer viajaba como acompañante en una moto, que fue embestida por un camión a la altura del kilómetro 43,500