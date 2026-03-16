Tragedia en Flor de Maroñas: murió por meningitis una niña que cursaba primer año en Escuela N° 182

Una niña que asistía a la Escuela N° 182 de Flor de Maroñas murió a causa de meningitis , confirmó El Observador con fuentes de la Administración Nacional de Educación Pública ( ANEP ) .

De acuerdo con lo informado en primera instancia por Subrayado (Canal 10), la menor cursaba primer año en el centro educativo.

Tras confirmarse el caso, se dispuso " un tratamiento de profilaxis con la medicación a todos los nenes que compartían clase con ella" , como medida preventiva para evitar posibles contagios, confirmaron las autoridades consultadas por El Observador.

REUNIÓN Orsi reúne a su gabinete de seguridad en Torre Ejecutiva para analizar el nuevo Plan Nacional de Seguridad

RUTA 14 Grave siniestro de tránsito en Lavalleja: una niña de tres años, una adolescente de 13 y una mujer de 34 están en CTI

La meningitis es una enfermedad infecciosa que afecta las membranas que recubren el cerebro y puede ser causada por virus, parásitos o bacterias, entre ellas el meningococo y el neumococo . Mientras que las formas virales suelen ser leves, la meningitis bacteriana puede ser grave , provocar secuelas irreversibles o incluso la muerte.

En Uruguay, los datos oficiales indican que en 2025 se registraron 10 casos de meningitis meningocócica y una muerte, mientras que en 2024 hubo 45 casos y nueve fallecimientos.

La patología puede ser causada por virus, bacterias, hongos o parásitos, aunque también puede originarse por enfermedades no infecciosas, como cáncer, traumatismos o reacciones a medicamentos. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran fiebre, rigidez de cuello, dolor de cabeza, náuseas, confusión y sensibilidad a la luz.

El diagnóstico se realiza mediante análisis de sangre, estudios de imagen y punción lumbar, y el tratamiento depende de la causa, pudiendo incluir antibióticos, antivirales, antifúngicos o corticoides.

Aunque muchas personas se recuperan con tratamiento oportuno, la meningitis puede provocar complicaciones graves, como pérdida de audición, convulsiones o daño neurológico. La vacunación y las medidas de higiene son algunas de las principales formas de prevención.