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Tragedia en Flor de Maroñas: murió por meningitis una niña que cursaba primer año en Escuela N° 182

Tras confirmarse el caso, se dispuso un tratamiento de quimioprofilaxis entre los compañeros de la niña

16 de marzo 2026 - 8:23hs
Escuela Pública N°89
Joaquín Ormando

Una niña que asistía a la Escuela N° 182 de Flor de Maroñas murió a causa de meningitis, confirmó El Observador con fuentes de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

De acuerdo con lo informado en primera instancia por Subrayado (Canal 10), la menor cursaba primer año en el centro educativo.

Tras confirmarse el caso, se dispuso "un tratamiento de profilaxis con la medicación a todos los nenes que compartían clase con ella", como medida preventiva para evitar posibles contagios, confirmaron las autoridades consultadas por El Observador.

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Qué es la meningitis

La meningitis es una enfermedad infecciosa que afecta las membranas que recubren el cerebro y puede ser causada por virus, parásitos o bacterias, entre ellas el meningococo y el neumococo. Mientras que las formas virales suelen ser leves, la meningitis bacteriana puede ser grave, provocar secuelas irreversibles o incluso la muerte.

En Uruguay, los datos oficiales indican que en 2025 se registraron 10 casos de meningitis meningocócica y una muerte, mientras que en 2024 hubo 45 casos y nueve fallecimientos.

La patología puede ser causada por virus, bacterias, hongos o parásitos, aunque también puede originarse por enfermedades no infecciosas, como cáncer, traumatismos o reacciones a medicamentos. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran fiebre, rigidez de cuello, dolor de cabeza, náuseas, confusión y sensibilidad a la luz.

El diagnóstico se realiza mediante análisis de sangre, estudios de imagen y punción lumbar, y el tratamiento depende de la causa, pudiendo incluir antibióticos, antivirales, antifúngicos o corticoides.

Aunque muchas personas se recuperan con tratamiento oportuno, la meningitis puede provocar complicaciones graves, como pérdida de audición, convulsiones o daño neurológico. La vacunación y las medidas de higiene son algunas de las principales formas de prevención.

Temas:

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