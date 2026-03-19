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Encuesta del CEMET presentó "grandes diferencias" entre intendentes y alcaldes en cuanto al presupuesto de los municipios

El sondeo contó con las respuestas de los 19 intendentes y de 115 de los 136 alcaldes de todo el Uruguay

19 de marzo de 2026 15:47 hs
20250730 Mario Bergara (de espaldas). Congreso de Intendentes y Poder Ejecutivo acuerdan transferencias para el quinquenio.
Foto: Inés Guimaraens

Una encuesta del Centro de Estudios Metropolitano (CEMET) reveló que existen "grandes diferencias" de opinión entre los intendentes y alcaldes cuando se habla de los recursos destinados a los municipios.

El sondeo contó con las respuestas de los 19 intendentes y de 115 de los 136 alcaldes de todo el Uruguay.

De acuerdo con los datos divulgados, el 43,5% de los alcaldes considera que los municipios cuentan con recursos insuficientes, pero solo el 15,8% de los intendentes comparte esa evaluación.

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El 47,4% de estos considera que los municipios sí cuentan con los recursos para cumplir con sus responsabilidades, "pero con limitaciones". El restante 36,8% cree que pueden hacerlo y "en gran medida".

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Encuesta a intendentes

Encuesta a intendentes

En cuanto a los alcaldes, un 47% piensa que cuentan con los recursos para atender las responsabilidades, "pero con limitaciones", y el restante 9,6% cree que sí y "en gran medida".

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Encuesta a alcaldes

Encuesta a alcaldes

El CEMET consultó a los intendentes por los factores que toman en cuenta para definir el presupuesto de los municipios y un 32% respondió que la "necesidad de obras".

El 25% destacó la cantidad de población, el 14% la "superficie" del municipio, mientras que otro 14% marcó el "desarrollo económico".

Con un 4%, por su parte, los intendentes dijeron que toman en cuenta la "infraestructura de obras", la "cantidad de caminería, número de poblados en la jurisdicción y el rezago en obras", el "impacto de los proyectos que el municipio pueda laborar" y la "necesidad de obras y desarrollo social".

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Encuesta a intendentes

Encuesta a intendentes

Fuera de esto, otros datos de la encuesta revelan que el 43,5% de los alcaldes siente que su voz es escuchada de forma mínima o nula a nivel nacional. El 53% cree que su voz es escuchada "parcialmente", frente a un 3,5% que asegura ser escuchado "ampliamente".

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Encuesta a alcaldes

Encuesta a alcaldes

Donde los intendentes y los alcaldes coincidieron fue en el impacto de la aparición de los municipios en "materia de descentralización".

El 42,1% de los intendentes dijeron que "ampliamente", frente a un 52,6% que "parcialmente". Por su parte, el 43,5% de los alcaldes siente que el impacto fue amplio, con un 46,1% que fue parcial.

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Encuesta a intendentes

Encuesta a intendentes

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Encuesta a alcaldes

Encuesta a alcaldes

El sondeo fue realizado a fines de 2025, siendo revelado durante esta jornada durante la presentación del primer Índice Municipal de Desarrollo Relativo del Uruguay.

El CEMET es un think tank, fundado por la economista Laura Raffo en 2020 y dedicado a la investigación y el análisis de políticas públicas vinculadas al desarrollo urbano, territorial y económico del Uruguay.

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