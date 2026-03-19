Encuesta del CEMET presentó "grandes diferencias" entre intendentes y alcaldes en cuanto al presupuesto de los municipios

Una encuesta del Centro de Estudios Metropolitano (CEMET) reveló que existen "grandes diferencias" de opinión entre los intendentes y alcaldes cuando se habla de los recursos destinados a los municipios.

El sondeo contó con las respuestas de los 19 intendentes y de 115 de los 136 alcaldes de todo el Uruguay.

De acuerdo con los datos divulgados, el 43,5% de los alcaldes considera que los municipios cuentan con recursos insuficientes , pero solo el 15,8% de los intendentes comparte esa evaluación .

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El 47,4% de estos considera que los municipios sí cuentan con los recursos para cumplir con sus responsabilidades, "pero con limitaciones" . El restante 36,8% cree que pueden hacerlo y "en gran medida" .

image Encuesta a intendentes CEMET

En cuanto a los alcaldes, un 47% piensa que cuentan con los recursos para atender las responsabilidades, "pero con limitaciones", y el restante 9,6% cree que sí y "en gran medida".

image Encuesta a alcaldes CEMET

El CEMET consultó a los intendentes por los factores que toman en cuenta para definir el presupuesto de los municipios y un 32% respondió que la "necesidad de obras".

El 25% destacó la cantidad de población, el 14% la "superficie" del municipio, mientras que otro 14% marcó el "desarrollo económico".

Con un 4%, por su parte, los intendentes dijeron que toman en cuenta la "infraestructura de obras", la "cantidad de caminería, número de poblados en la jurisdicción y el rezago en obras", el "impacto de los proyectos que el municipio pueda laborar" y la "necesidad de obras y desarrollo social".

image Encuesta a intendentes CEMET

Fuera de esto, otros datos de la encuesta revelan que el 43,5% de los alcaldes siente que su voz es escuchada de forma mínima o nula a nivel nacional. El 53% cree que su voz es escuchada "parcialmente", frente a un 3,5% que asegura ser escuchado "ampliamente".

image Encuesta a alcaldes CEMET

Donde los intendentes y los alcaldes coincidieron fue en el impacto de la aparición de los municipios en "materia de descentralización".

El 42,1% de los intendentes dijeron que "ampliamente", frente a un 52,6% que "parcialmente". Por su parte, el 43,5% de los alcaldes siente que el impacto fue amplio, con un 46,1% que fue parcial.

image Encuesta a intendentes CEMET

image Encuesta a alcaldes CEMET

El sondeo fue realizado a fines de 2025, siendo revelado durante esta jornada durante la presentación del primer Índice Municipal de Desarrollo Relativo del Uruguay.

El CEMET es un think tank, fundado por la economista Laura Raffo en 2020 y dedicado a la investigación y el análisis de políticas públicas vinculadas al desarrollo urbano, territorial y económico del Uruguay.