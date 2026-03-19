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La formación con varios cambios que paró Juan Verzeri este jueves en Peñarol para jugar el sábado contra Cerro

Sin la presencia de Diego Aguirre, Peñarol entrenó bajo el mando de Juan Verzeri y se paró un equipo con cuatro variantes con respecto al que el sábado derrotó a Albion

19 de marzo de 2026 16:55 hs
Luis Angulo&nbsp;

Luis Angulo 

Foto: Enzo Santos/Focouy

Peñarol entrenó este jueves desde la hora 9.30 preparando el partido que jugará el sábado contra Cerro en el Estadio Campeón del Siglo (hora 19.30) por la séptima fecha del Torneo Apertura.

Peñarol comenzará este sábado una seguidilla de importante de partidos que desembocará en su debut en Copa Libertadores previsto para el 7, 8 o 9 de abril.

Por esa razón, Aguirre ya tenía previsto empezar a rotar jugadores y otorgarle minutos a algunos que tienen más inactividad que otros de modo tal de empezar a nivel rendimientos de cara a la doble competencia.

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En tal sentido, el equipo que se paró este jueves formó con Sebastián Britos, Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Roberto Fernández; Luis Angulo, Leonardo Fernández, Leandro Umpiérrez; Matías Arezo.

Aguirre adelantó desde Paraguay que Britos jugará en el arco en lugar de Washington Aguerre porque este está suspendido para sus dos primeros partidos de Copa Libertadores.

El entrenamiento de este viernes (hora 17.00, para que luego el plantel quede concentrado), donde estará Aguirre, será clave para que se confirme este equipo.

Contra Albion Peñarol jugó con Aguerre, Escobar, Emanuel Gularte, Ferreira, Olivera; Trindade, Remedi, Fernández, Gastón Togni; Leonardo Fernández; Matías Arezo.

Con los cambios que se probaron este jueves saldrían del equipo Aguerre, Gularte, Remedi y Togni para que ingresen Britos, Lemos, Angulo y Umpiérrez.

Después de jugar este sábado con Cerro, Peñarol enfrentará el miércoles a Boston River en Florida, el domingo a Racing en el Campeón del Siglo y en la décima fecha a Progreso como visitante, para luego encarar su debut en Copa Libertadores según el rival que le asigne el sorteo esta noche.

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