Peñarol: así fue la pelea entre Alejandro Martinuccio y el Pato Marcelo Sosa en 2010 que recordó este jueves Diego Aguirre

Los rumores de un conflicto en la interna de Peñarol sobrevuelan hace varios días. Antes del partido contra Albion del pasado fin de semana, se esparció por las redes la versión de que Emanuel Gularte y Leonardo Fernández habían tenido un fuerte cruce en un enfrentamiento.

El pasado sábado, tras la victoria del carbonero por 1-0 frente a Albion en el Estadio Centenario, varios futbolistas (entre ellos el propio Fernández) y el entrenador Diego Aguirre intentaron sacarle relevancia a la situación , y alegaron que solo ocurrió una "discusión" , algo que entienden es "normal" dentro del fútbol.

"Por pequeñas cosas se hacen unas historias que no existen. Se dicen muchas mentiras, pero se repiten y ahí uno cree que es verdad", dijo en conferencia de prensa el técnico ese día.

Sin embargo, este jueves volvieron a consultarle a Aguirre sobre el conflicto y si le preocupaba que hubiera salido a la luz. " Antes quedaba todo como más cuidado y hoy tenemos que adaptarnos a que cualquier noticia, no solo que sale, sino que hace boom como si fuera algo grave . Y en este caso no es", respondió Aguirre en una entrevista con el programa Minuto 1 de Carve Deportiva.

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Tras ello, recordó un incidente entre Alejandro Martinuccio y Marcelo Sosa ocurrido en 2010, cuando recién asumía su segundo ciclo como DT del aurinegro: “Cuando en 2011 (fue en 2010) estuvo el lío Martinuccio y Sosa. Y Martinuccio fue el mejor. Pero no por el lío ese. Sino que fue algo que pasó. ¿Y qué pasó? Nada, todo bien. Es un caso que me acuerdo ahora”, dijo.

“Y cantidad de veces hay roces, empujones, puteadas, porque el fútbol es así, hay que jugarlo de esa forma. Y si a veces llegas tarde a una pelota y le comés el tobillo a uno y capaz que te reacciona. ¿Y qué pasa? Está todo bien”, agregó.

Luego, Aguirre dijo que lo ocurrido en esta ocasión fue “más o menos lo mismo”, pero luego se corrigió y dijo que lo de aquella ocasión "fue mucho más fuerte, eso fue grave”. “Esto no existe”, dijo.

¿Cómo fue el incidente entre Martinuccio y Sosa?

En un informe publicado por Referí en 2020 que conmemoraba los diez años del Campeonato Uruguayo 2009/2010 que obtuvo Peñarol de la mano de Aguirre, que llegó para el Clausura 2010 y lo obtuvo de forma invicta, el expresidente carbonero Juan Pedro Damiani recordó la pelea entre Martinuccio y Sosa.

En el inicio de la pretemporada de ese 2010, el Pato le pegó una trompada al argentino Alejandro Martinuccio y este atravesó un vidrio sin lastimarse.

Aguirre separó al primero del plantel, y al segundo lo puso en el banco en el debut del Clausura ante Wanderers.

“A mí por un lado me encantó eso, pero Diego dejó afuera al Pato porque era un tema de disciplina. A mí me encantó porque marcaba el carácter del grupo. Recuerdo que me iba para Punta del Este y me llamaron para contármelo. ‘¿Otro quilombo más?’, pregunté, porque la verdad que en ese momento fue difícil ordenar todo. Pero ahí empezamos a enderezar el barco”, dijo Damiani al recordar aquel episodio violento en el plantel aurinegro.

En ese informe de 2020, Aguirre también recordó el incidente y dijo que "hay cosas que no están en los libros o cursos de entrenador, que no te lo enseñan", pero aseguró que "aquel lío le hizo bien a Martinuccio, lo hizo como despertar".

El delantero argentino había llegado a Peñarol en el segundo semestre de 2009, y durante sus primeros seis meses solo había convertido dos goles. En el Clausura 2010 (y tras la pelea) convirtió seis tantos, y jugó todos los partidos del semestre incluyendo las tres finales contra Nacional.

Sosa, que había llegado para el arranque de 2010, perdió lugar en la consideración de Aguirre. Jugó siete partidos de aquel Clausura, solo tres de ellos como titular, y de las tres finales contra Nacional solo jugó 20 minutos en el empate 1-1 que dio el título al carbonero. Tuvo mayor protagonismo en el Apertura 2010 del segundo semestre.