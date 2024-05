Denuncia por estafa a Gonzalo Aguiar: venta de planta de Boreal no tuvo oferentes y se encamina al remate

La idea es que el remate se realice en la primera quincena de agosto con Vanoli Brun Rematadores y se pondrán a la venta los dos inmuebles y la planta industrial. La construcción de la empresa costó cerca de US$ 15 millones y en la primera licitación la base fue de US$ 3,4 millones.

“La verdad que me sorprendió que no se vendiera. Es una empresa que vos levantas una llave y la pones a funcionar. Es la planta más grande América Latina”, explicó López. Si bien en el remate no hay base, el síndico explicó que solo el campo salió US$ 800 mil por lo que la venta no se debería concretar por menos de US$ 1 millón.

Consultado acerca de la posición de los abogados del principal inversor canadiense, John Pollesel, que pretenden realizar un segundo intento de venta, López dijo que no tendría sentido porque los posibles interesados tuvieron 90 días para realizar los trámites y presentarse a la licitación.

Los abogados de Pollesel, según pudo saber El Observador, pretenden hacer una segunda licitación cambiando alguna de las condiciones. Podría ser el precio base o simplemente darle más tiempo a los interesados para presentarse. Sin embargo, para el síndico se lo deberían “justificar muy bien” porque entienden que hubo tiempo suficiente para la primera licitación.

Pero no solo los inversores están pendientes de la venta. El objetivo es concretar la transacción para tratar de saldar las deudas que la empresa tiene en el país que ascienden a casi US$ 3 millones. Los principales acreedores son los proveedores de la obra para la construcción de la planta pero también los trabajadores están a la espera de cobrar lo que les corresponde por el despido.

Previo a Semana de Turismo, los exempleados de Boreal llegaron a un acuerdo con el síndico de la empresa para cobrar una parte de lo que reclamaban pero el cobro está supeditado a la venta de la planta.

Investigado

El exrepresentante de los inversores canadienses en Uruguay, Gonzalo Aguiar, fue asesinado por su expareja en febrero de este año. Sin embargo, existen cuatro fiscales que están llevando adelante investigaciones vinculadas al empresario.

La denuncia de estafa presentada por Pollesel derivó en una investigación que ahora indaga el círculo del empresario porque a él ya no se lo puede perseguir penalmente. De todos modos, de esa investigación se separó una pieza que fue a parar a la fiscalía de lavado de activos para ver si es posible comprobar que Aguiar utilizó dinero obtenido ilegalmente para comprar autos y viviendas. En ese caso, el Estado podría incautarle algunos bienes.

La Fiscalía rastrea la compra de las casas, de los autos de alta gama y de todo lo que adquirió Aguiar, y que según los empresarios canadienses que lo habían denunciado por estafa, concretó con parte del dinero que le entregaron para poner en marcha Boreal.

Y a esas dos investigaciones, que se suman a la del homicidio, se le agrega una cuarta: el fiscal Jorge Vaz comenzó a investigar la denuncia por amenazas que presentó el diputado de Maldonado por Cabildo Abierto, Sebastián Cal.

Además de las presuntas amenazas, Cal también denunció que había visto a policías trabajando para el empresario y que había reportado la situación ante el entonces jefe de Policía de Maldonado, Julio Pioli, al exministro del Interior Luis Alberto Heber y al exsecretario de Presidencia, Álvaro Delgado.

La amenaza de Aguiar, según Cal, llegó una vez que le comentó a Pioli que había efectivos trabajando para él.