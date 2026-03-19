Matías Vecino fue figura en Celta y se unió a Rodrigo Zalazar en cuartos de Europa League, mientras que Facundo Pellistri sufrió una paliza

Celta alcanzó este jueves su techo en una competición europea tras eliminar a Olympique Lyon con un 2-0 en los octavos de final de la Europa League con Matías Vecino como figura y se enfrentará a Friburgo, que accedió a esa ronda por primera vez en un torneo continental tras golear al Genk 5-1 en una jornada donde Facundo Pellistri se fue vapuleado con Panathinaikos ante Betis.

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Celta alcanzó por cuarta vez en su historia su techo en una competición europea, los cuartos de final. Marsella en 1999, Lens en 2000 y Barcelona en 2001 frenaron en la Copa UEFA la progresión de un club que después de eliminar este jueves a Lyon, tendrá la oportunidad de hacer historia en la siguiente ronda: si elimina al Friburgo, accederá por primera vez a unas semifinales.

Fue Javi Rueda quien agitó la eliminatoria en el Parc Olympique Lyonnais. El 1-1 de ida era un resultado peligroso, pero Celta firmó un gran partido para acabar con uno de los favoritos. Javi Rueda se encargó de agitar al equipo de Claudio Giráldez. Primero, provocó un penal aparentemente claro de Nicolás Tagliafico que el árbitro no pitó.

Después, recibió una fea entrada de Niakhaté que dejó a Lyon con un hombre menos en el minuto 20. Y, finalmente, en la segunda parte, con Celta volcado a por la victoria, abrió el camino hacia la clasificación tras rematar un centro desde el costado izquierdo de Hugo Álvarez. Fue el premio para un equipo que fue mejor y que sentenció en el tiempo añadido con el gol de Jutglà. Lyon hincó la rodilla, Endrick jugó y fue sustituido sin influencia alguna en el partido y Celta estará en los cuartos de final.

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El uruguayo Matías Vecino, quien llegó a club gallego en el reciente período de pases tras dejar Lazio, fue titular y figura el mediocampo aunque a los 81' dejó la cancha aquejado por una lesión en el tobillo.

Vecino se suma a Rodrigo Zalazar, figura de Braga de Portugal que el miércoles se clasificó al golear 4-0 a Ferencvaros con una asistencia del volante uruguayo.

20260319 MIGUEL RIOPA / AFP Foto por MIGUEL RIOPA / AFP Sporting Braga's Uruguayan midfielder #10 Rodrigo Zalazar and Ferencvaros' Argentinian defender #04 Mariano Gomez fight for the ball during the UEFA Europa League last 16 second leg football match be Rodrigo Zalazar y Mariano Gómez Foto: Miguel Riopa/AFP

Facundo Pellistri eliminado con goleada

20260319 CRISTINA QUICLER / AFP Foto por CRISTINA QUICLER / AFP / Panathinaikos' Uruguayan midfielder #28 Facundo Pellistri (L) and Real Betis' Brazilian defender #04 Natan Bernardo de Souza fight for the ball during the UEFA Europa League last 16 second Facundo Pellistri y Natan Bernardo de Souza Foto: Cristina Quicler/AFP

Tras ganar 1-0 en la ida, Panathinaikos viajó ilusionado a Sevilla para jugar la revancha con Betis, pero se fue con el alma rota ya que cayó goleado por una verdadera paliza futbolística: 4-0.

Los goles fueron de Aitor Ruibal, Sofyan Ambrabat, Cucho Hernández y Antony.

Facundo Pellistri fue titular y salió a los 71' tras jugar, como todo su equipo, un flojo partido.

Los demás clasificados a cuartos de final de Europa League

Friburgo, derrotado en el choque de ida por Genk 1-0, ganó la revancha 5-1 y avanzó a cuartos de final.

Nottingham Forest lo hizo por la vía de los penales al ganarle 3-1 de visitante a Midtjylland y luego superarlo en la tanda de penales.

Aston Villa superó 2-0 a Lille tras ganar 1-0 en la ida.

Porto eliminó a Stuttgart con un 2-0 de local tras vencer 2-1 en la ida de visitante.

Los cruces de cuartos de final de la Europa League

Braga-Betis

Friburgo-Celta

Porto-Nottingham Forest

Aston Villa-Roma o Bologna