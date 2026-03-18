Maximiliano Araújo: el chapuzón en agua helada por la promesa tras la clasificación de Sporting, sus excelentes intervenciones y el compañero que le dio su premio MVP

El chapuzón de Maxi Araújo para cumplir su promesa

Maxi Araújo , el extremo de Sporting de Portugal y la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, volvió a tener una noche memorable en la Liga de Campeones este martes, cuando su equipo dio vuelta la serie ante Bodo/Glimt tras estar 3-0 abajo y ganar 5-0 en en Lisboa.

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En los 90 minutos el partido terminó 3-0, por lo que se fue a alargue. Y en el primer minuto de la prórroga, Araújo puso el 4-0 , que luego lo liquidó en el final del segundo chico, para pasar a cuartos de final.

Como informó Referí, el uruguayo fue una de las figuras de su equipo y se fue sustituido a los 108 minutos con alguna molestia.

Tras los festejos con sus compañeros, Araújo tuvo una celebración personal con su pareja y amigos en su casa, la que incluyó cumplir una promesa.

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El chapuzón de Maxi Araújo para cumplir su promesa El chapuzón de Maxi Araújo para cumplir su promesa

El extremo se tiró a una piscina con agua fría a la hora 01:28, según mostraron en sus redes.

“Hay que cumplir la promesa”, dijo Maxi, antes de tirarse al agua con una “bomba” y al grito de “¡vamo Sporting, eh!”.

Maxi Araújo antes del chapuzón Maxi Araújo antes del chapuzón

El partido de Maxi Araújo y el compañero que le quiso dar el premio

El extremo uruguayo tuvo una brillante actuación en la banda izquierda de su equipo, con su gol pero también participando en varias acciones.

Así se pudo ver en un video al que accedió Referí y en el que se aprecia su gran partido.

El gran partido de Maxi Araújo El gran partido de Maxi Araújo

Tras el encuentro, uno de sus compañeros, Trincao, quien había sido elegido como el MVP de la noche, le dio su premio a Araújo, en reconocimiento a su gran noche.