Maximiliano Araújo: el chapuzón en agua helada por la promesa tras la clasificación de Sporting, sus excelentes intervenciones y el compañero que le dio su premio MVP
Tras los festejos con sus compañeros, Araújo tuvo una celebración personal con su pareja y amigos en su casa; mirá el video
18 de marzo 2026 - 9:17hs
El chapuzón de Maxi Araújo para cumplir su promesa
Maxi Araújo, el extremo de Sporting de Portugal y la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, volvió a tener una noche memorable en la Liga de Campeones este martes, cuando su equipo dio vuelta la serie ante Bodo/Glimt tras estar 3-0 abajo y ganar 5-0 en en Lisboa.
En los 90 minutos el partido terminó 3-0, por lo que se fue a alargue. Y en el primer minuto de la prórroga, Araújo puso el 4-0, que luego lo liquidó en el final del segundo chico, para pasar a cuartos de final.
Gol Maximiliano Araújo Sporting vs Bodo Champions League