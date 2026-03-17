Federico Valverde recibió elogios y críticas por su partido en la clasificación de Real Madrid en Champions League

Vinícius Jr celebra junto a Federico Valverde y otros compañeros de Real Madrid, la victoria sobre Manchester City por Champions League

Federico Valverde logró la clasificación a los cuartos de final de la Champions League este martes tras la victoria de su equipo, Real Madrid, como visitante por 2-1 en la hora, y su próximo rival será seguramente Bayern Múnich que goleó 6-1 de visita a Atalanta la semana pasada.

Los merengues no fueron tan superiores como en el 3-0 de la ida -con tres golazos del uruguayo-, pero supieron llevarse la victoria desde Inglaterra.

Cabe recordar que el pasado miércoles, en la ida y con los goles de Valverde, los merengues prácticamente habían asegurado su boleto a la siguiente ronda.

Esta vez, la gran figura fue Vinícius Jr., autor de los dos goles. El primero de ellos, de pena l -tras errarlo en el Estadio Santiago Bernabéu- y en el festejo de ese tanto, se burló de los hinchas de Manchester City.

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CHAMPIONS LEAGUE Manchester City 1-2 Real Madrid: con un gran Vinícius Jr. y una buena presentación de Federico Valverde los merengues ganaron de visita y clasificaron a cuartos en la Champions League

Lo que dijo la prensa española

Luego de conseguida la clasificación de Real Madrid a cuartos de final de la Champions Lesgue tras vencer nuevamente a Manchester City, esta vez, como visitantes, la prensa española desgranó el rendimiento de los distintos jugadores merengues.

El diario deportivo Marca escribió sobre Federico Valverde:

"Primera parte: En el primer minuto de juego tuvo una ocasión cristalina para el 0-1. Donnarumma se adelantó, pero el uruguayo no llegó a picarla bien. El desmarque fue muy bueno, eso sí. Encontró bien al espacio a Vinicius en la jugada que precede al penal cometido por Bernardo. Nota al descanso: 7.5 "

Y agrega: "Segunda parte: Con un Madrid replegado atrás, apenas pudimos ver a Valverde volar en ataque. El uruguayo se dedicó a ayudar a Trent por el carril derecho y a poblar el mediocampo. Nota final: 7".

Por su parte, el diario deportivo AS, indicó:

"Valverde: pudo empezar el partido del mejor modo, pues se quedó solo ante Donnarumma tras otro desmarque de esos que hizo en el Bernabéu en la ida. Su remate fue malísimo, fácil para el italiano. Luego trabajó mucho en defensa, ayudando a Trent con Doku, y lanzo algunos contragolpes, aunque sin demasiada fortuna".