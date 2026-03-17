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Manchester City vs Real Madrid EN VIVO: el equipo de Federico Valverde va por la clasificación en la Champions League

Seguí EN VIVO el partidazo revancha que juegan los merengues con Federico Valverde frente a los de Pep Guardiola en busca de la clasificación a los cuartos de final de la Champions League

17 de marzo 2026 - 15:49hs
Federico Valverde de Real Madrid anota su segundo gol ante Manchester City por la Champions League&nbsp;

Federico Valverde de Real Madrid anota su segundo gol ante Manchester City por la Champions League 

FOTO: AFP

EN VIVO

Federico Valverde vuelve a jugar con Real Madrid un partido trascendente, esta vez, visitando a Manchester City de Pep Guardiola este martes por la revancha del encuentro que vencieron 3-0 con tres golazos suyos la semana pasada. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa buscan clasificar a cuartos de final de la Champions League en el Etihad Stadium.

Seguí aquí los detalles del partido:

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