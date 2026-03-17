Manchester City vs Real Madrid EN VIVO: el equipo de Federico Valverde va por la clasificación en la Champions League

Federico Valverde vuelve a jugar con Real Madrid un partido trascendente, esta vez, visitando a Manchester City de Pep Guardiola este martes por la revancha del encuentro que vencieron 3-0 con tres golazos suyos la semana pasada. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa buscan clasificar a cuartos de final de la Champions League en el Etihad Stadium.