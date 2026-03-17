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Nahuel Herrera viajó a España para operarse del hombro y se mostró ilusionado: "Empieza la cuenta regresiva"

El futbolista se mostró en el avión con su novia Nadia y ya piensa en lo que será el regreso para su futura evolución

17 de marzo 2026 - 14:20hs
Nahuel Herera viajó a España con su novia Nadia y se mostró en pleno vuelo

Nahuel Herera viajó a España con su novia Nadia y se mostró en pleno vuelo

El zaguero de Peñarol, Nahuel Herrera viajó este martes hacia España para someterse a una operación de su hombro derecho que se resintió en el partido contra Danubio de la quinta fecha del Torneo Apertura en el Estadio Campeón del Siglo.

Su intervención quirúrgica será el próximo jueves y de salir todo como está previsto, retornará a Montevideo el próximo lunes por la mañana.

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Tras la resonancia magnética a la que fue sometido el lunes de la semana pasada, el zaguero aurinegro y de una charla que mantuvieron el martes, de común acuerdo la sanidad de Peñarol y él decidieron que se operara el hombro derecho, el mismo que se había lesionado contra Nacional en la primera jugada del primer clásico final de la Liga AUF Uruguaya 2025, en España.

Para eso fueron muy importantes dos ex Peñarol: Federico Valverde y Sebastián Cristóforo, ya que ambos futbolistas dieron contactos de clínicas en las que se podía operar Nahuel Herrera en España.

El futbolista se mostró ilusionado en pleno vuelo hacia Madrid y escribió; "Empieza la cuenta regresiva".

Temas:

Peñarol Nahuel Herrera Torneo Apertura

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