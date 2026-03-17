La contestación de Peñarol a la versión de Nacional sobre el clásico de 1959: enumera errores y afirma que fue un partido de juveniles

La Comisión de Historia de Peñarol salió al cruce este martes sobre su par de Nacional que en la misma jornada afirmó que el partido que le ganó a los carboneros en el Torneo “Oscar Velo” de 1959 sí cuenta para el historial clásico , luego de que los aurinegros afirmaran en una investigación que ese partido era un encuentro juvenil .

De ese modo, la semana pasada, Peñarol informó que la diferencia a su favor en ventaja contra su eterno rival se estiraba a 18 partidos ganados más que Nacional .

En aquella copa de verano, Nacional venció a Peñarol 3-1 , pero los historiadores aurinegros sostuvieron desde la investigación de la semana pasada que ese fue un partido de juveniles que no cuenta para el historial, por lo que el tricolor debía perder un partido ganado en el historial y Peñarol llegar a 18 victorias de ventaja.

La Comisión de Historia del tricolor afirmó en un comunicado publicado este martes que el pasado 12 de marzo su web de estadística Atilio.uy cumplió cinco años, aniversario para el que incorporaron los datos históricos de sus divisiones formativas.

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"Este nuevo espacio implicó también un enorme esfuerzo, que demandó más de 18 meses de trabajo, revisando y 'buceando' en publicaciones hoy inexistentes, diarios, revistas y registros conservados por destacados seguidores del club", explicaron desde lel club tricolor que recordó que "desde el primer momento se aclaró que este espacio se encuentra aún en construcción", por lo que "es normal que puedan aparecer errores".

En este caso, Nacional agradeció de forma sarcástica a los historiadores de Peñarol por señalar el error en el Torneo "Óscar Velo": "Queremos agradecer al tradicional rival que, como atento seguidor de nuestros logros estadísticos, haya señalado un involuntario error de apreciación".

Según la comitiva de Historia tricolor, este fue "un error involuntario" al cargar los partidos del torneo, en el que Nacional "participó con varios jugadores juveniles", en el subregistro de Tercera División, e indicar que esta era una copa oficial y no amistosa.

Para Nacional este torneo "fue un certamen similar a la recientemente disputada Copa de la Liga AUF 2026, un torneo de verano organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol, de carácter amistoso, en el que tanto Nacional como Peñarol participaron con jugadores juveniles", pero que por ello no dejó de ser "un torneo de Primera División".

La respuesta de Peñarol a Nacional

La Comisión de Historia de Peñarol le contestó este mismo martes a sus pares de Nacional tras su comunicado.

"La Comisión de Historia de Peñarol valora y agradece la respuesta de su par tricolor. El intercambio en buenos términos, es fundamental para enaltecer y descubrir día a día la rica historia del fútbol uruguayo. Creímos, honestamente, que el tiempo transcurrido entre nuestra publicación y su respuesta, traía aparejado una investigación más profunda y con argumentos reales", comenzaron escribiendo desde la misma.

Y añaden: "Lamentablemente, no fue el caso. De todas formas, a modo de respeto, con gusto les responderemos punto por punto su planteo. El error de Atilio.uy: como historiadores y estadísticos, por supuesto que entendemos que los errores involuntarios y de tipeo están a la orden del día. Sin embargo, y aunque lamentablemente lo omiten en su documento del día de hoy, no fue lo que sucedió. En su nueva sección de Formativas, nombraron al torneo como Campeonato Cuadrangular Juvenil "Oscar Velo", al igual que las publicaciones de prensa de la época. Hubo conocimiento de causa: podría haberse considerado un error de tipeo, si se lo detallaba con el mismo nombre del historial de Primera. Lo que salta a la vista que sucedió, es que la investigación de Formativas la realizó un grupo de trabajo especializado en las mismas, que tenía clara la categoría del torneo".

Y prosigue: "Organizador del torneo: el segundo error del nuevo comunicado, es señalar que quien organizó el Cuadrangular Juvenil fue la Asociación Uruguaya de Fútbol. El mismo fue organizado por los clubes participantes, en una reunión en la sede de Liverpool, el 20/01/1959. No se puede aseverar con tal liviandad que fue un campeonato de Primera organizado por AUF, cuando la potestad de fijar las reglas del torneo fue de los clubes. En el caso de Peñarol, al momento de la reunión y la decisión de co-organizar el Cuadrangular Juvenil, su primer equipo se encontraba disputando un Hexagonal Amistoso en Lima, Perú".

"Es totalmente imposible que organizara un torneo amistoso por decisión propia, para su Primera división", añaden.

Y continúa: "Reglamento del torneo: en el documento del día de hoy, se hace mucho hincapié en el límite de edad correspondiente a la Tercera división, fijado, según nuestros pares tricolores, en 21 años. Dejando de lado que ninguno de los 3 jugadores detallados (Toja, Cancela y Monzón), jugó aquel clásico, se aprecian varios detalles y errores que llaman la atención: 1- Entre Primera y Tercera, también había una categoría llamada Segunda, lógicamente separada de la Primera división,. 2- Un torneo amistoso, lógicamente puede tener otro tipo de libertades a la hora del reglamento. Pasó, pasa y seguirá pasando. 3- Analizando nuevamente Atilio.uy, podemos apreciar que incluso en campeonatos OFICIALES de Tercera división, en el propio plantel de Nacional no se cumplió con la curiosa regla etaria, en la propia temporada de 1959".

Y en un subtítulo expresa: "Jugadores por fuera del límite de edad en la temporada oficial de Tercera (1959)".

Y allí indica: Justo Neris Romero (nac. 1936)".

Aquí se puede ver el posteo: