La versión de Nacional sobre el clásico de 1959 que Peñarol no le cuenta en el historial: el tricolor ratifica que fue "un amistoso de Primera División"

La Comisión de Historia de Nacional afirmó que el partido que le ganó a Peñarol en el Torneo “Oscar Velo” de 1959 sí cuenta para el historial clásico , luego de que el carbonero afirmara en una investigación que ese partido era un encuentro juvenil y por lo tanto estiraba su ventaja a 18 partidos ganados más que Nacional .

En aquella copa de verano, Nacional venció a Peñarol por 3-1 , pero los historiadores carboneros indican que ese fue un partido juvenil que no cuenta para el historial, por lo que el tricolor debía perder un partido ganado en el historial y Peñarol llegar a 18 victorias de ventaja.

La fundamentación aurinegra, acompañada con varios documentos de la época, señala: “Durante enero y febrero de 1959, se disputó el torneo amistoso “Oscar Velo”, entre Peñarol, Nacional, Rampla Juniors y Liverpool. El mismo fue anunciado como un campeonato juvenil , por lo que los encuentros no corresponden a Primera, y deben excluirse de las estadísticas de dicha división”.

La Comisión de Historia del tricolor afirmó en un comunicado publicado este martes que el pasado 12 de marzo su web de estadística Atilio cumplió cinco años, aniversario para el que incorporaron los datos históricos de sus divisiones formativas.

FÚTBOL URUGUAYO Peñarol le saca un clásico más a Nacional en su historial: mirá la investigación de los carboneros divulgada luego de una publicación de los tricolores en su página de datos

"Este nuevo espacio implicó también un enorme esfuerzo, que demando más de 18 meses de trabajo, revisando y 'buceando' en publicaciones hoy inexistentes, diarios, revistas y registros conservados por destacados seguidores del club", explicaron desde la comisión, que recordó que "desde el primer momento se aclaró que este espacio se encuentra aún en construcción", por lo que "es normal que puedan aparecer errores".

En este caso, Nacional agradeció de forma sarcástica a los historiadores de Peñarol por señalar el error en el Torneo "Óscar Velo": "Queremos agradecer al tradicional rival que, como atento seguidor de nuestros logros estadísticos, haya señalado un involuntario error de apreciación".

Según la comitiva de Historia tricolor, este fue "un error involuntario" al cargar los partidos del torneo, en el que Nacional "participó con varios jugadores juveniles", en el subregistro de Tercera División, e indicar que esta era una copa oficial y no amistosa.

La publicación de Nacional en su web Atilio La publicación de Nacional en su web Atilio

Para Nacional este torneo "fue un certamen similar a la recientemente disputada Copa de la Liga AUF 2026, un torneo de verano organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol, de carácter amistoso, en el que tanto Nacional como Peñarol participaron con jugadores juveniles", pero que por ello no dejó de ser "un torneo de Primera División".

"Para que un torneo sea considerado estrictamente juvenil, resulta fundamental la existencia de una limitación de edad. En aquel año 1959, el limite establecido para la Tercera División era de 21 años. Por lo tanto, podemos afirmar que tanto Nacional como Peñarol presentaron varios jugadores juveniles, mientras que Rampla Juniors y Liverpool F.C. alinearon futbolistas de Primera División", detalló el club.

En ese sentido, la comisión indicó que Peñarol presentó futbolistas como futbolistas como Julio César Toja, Nelson Cancela y Nelson Monzón, que la propia web estadística carbonera, 1981.uy, indica que superaban el límite de edad de Tercera de aquel entonces.

Por todo esto, la Comisión de Historia reconoce que la web Atilio tenía "dos errores", decir que el torneo era "oficial" y ubicarlo como una copa de "Tercera División", pero remarcó que ello no implica que el clásico no sea oficial.

"Este clásico ha estado y continúa estando incorporado en el historial tanto de Nacional como de Peñarol", declaró la organización, que agregó que "destacados historiadores vinculados al Club Atlético Peñarol" computan el partido como "un amistoso de Primera División".

"Desde la Comisión de Historia y Estadística del Club Nacional de Football queremos pedir disculpas a toda nuestra parcialidad y al mundo del fútbol por este involuntario error y reafirmar nuestro compromiso de seguir trabajando para perfeccionar y potenciar Atilio.uy", sentenció el grupo de historiadores, que adjuntó los perfiles de los jugadores de Peñarol antes mencionados de la web 1891.