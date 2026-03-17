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Nacional fue castigado por quinta vez en la temporada y superó a Peñarol en la tabla de multas pagadas en 2026

La Comisión Disciplinaria de la AUF multó a Nacional por quinta vez en siete partidos oficiales que se llevan jugados esta temporada: superaron a Peñarol en la tabla de los más castigados

17 de marzo 2026 - 9:12hs
Hinchada de Nacional en el Parque Cental
Hinchada de Nacional en el Parque Cental

Por quinta vez en la temporada, luego de disputada la Supercopa Uruguaya y las seis primeras fechas del Torneo Apertura, la hinchada de Nacional volvió a generarle una multa a la institución.

El tricolor fue sancionado, otra vez, por la violación del protocolo de seguridad que prohíbe el ingreso de banderas de gran porte. El castigo fue aplicado por la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Al valor de la UR de marzo, $ 1.911,53, el castigo asciende a $ 66.903.

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Peñarol, que venía con una racha de cuatro multas entre la Supercopa y las cinco primeras fechas del Torneo Apertura, no fue sancionado en esta fecha.

Con esa sanción, Nacional superó a Peñarol en multas recibidas en el año ascendiendo las mismas a 415 UR y un total de $ 771.909.

TORNEO/FECHA NACIONAL ESTADIO MULTA PEÑAROL ESTADIO MULTA
Supercopa vs Peñarol Centenario 180 UR /
$ 333.329		 vs Nacional Centenario 200 UR/
$ 370.366
Apertura / 1 vs Boston River Florida advertencia vs City Torque CDS advertencia
Apertura / 2 vs Racing GPC apercibido vs Central Español Maldonado 30 UR /
$ 64.814
Apertura / 3 vs Progreso Durazno 15 UR /
$ 27.000		 vs Deportivo Maldonado CDS 150 UR /
$ 277.000
Apertura / 4 vs Peñarol GPC 150 UR /
$ 277.774,5		 vs Nacional GPC ---
Apertura / 5 vs Juventud Artigas 35 UR / $ 66.903 vs Danubio CDS 25 UR / $ 47.788
Apertura / 6 vs Wanderers GPC 35 UR / 66.903 vs Albion Centenario ---
TOTAL 415 UR /

$ 771.909

 405 UR /

$ 759.968

Multa para Cerro

El otro equipo multado tras la sexta fecha fue Cerro que perdió contra Progreso, se quedó sin entrenador por la renuncia de Nelson Abeijón y ahora deberá pagar una multa de 15 UR que equivale a $ 43.009.

Liverpool fue apercibido al igual que Deportivo Maldonado.

Los tres fueron advertidos por ingreso de banderas grandes pero en el caso de Deportivo Maldonado se sumó otro apercibimiento por el uso de pirotecnia.

Temas:

Nacional AUF Comisión Disciplinaria de la AUF

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