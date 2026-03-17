Nacional fue castigado por quinta vez en la temporada y superó a Peñarol en la tabla de multas pagadas en 2026

Por quinta vez en la temporada, luego de disputada la Supercopa Uruguaya y las seis primeras fechas del Torneo Apertura, la hinchada de Nacional volvió a generarle una multa a la institución.
El tricolor fue sancionado, otra vez, por la violación del protocolo de seguridad que prohíbe el ingreso de banderas de gran porte. El castigo fue aplicado por la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).
La multa que le aplicaron a Nacional fue de 35 unidades reajustables (UR), mismo importe que le aplicaron la semana pasada por hacer lo mismo en el Estadio Artigas contra Juventud de Las Piedras.
Al valor de la UR de marzo, $ 1.911,53, el castigo asciende a $ 66.903.
Peñarol, que venía con una racha de cuatro multas entre la Supercopa y las cinco primeras fechas del Torneo Apertura, no fue sancionado en esta fecha.
Con esa sanción, Nacional superó a Peñarol en multas recibidas en el año ascendiendo las mismas a 415 UR y un total de $ 771.909.
|TORNEO/FECHA
| NACIONAL
| ESTADIO
| MULTA
| PEÑAROL
| ESTADIO
| MULTA
|Supercopa
|vs Peñarol
|Centenario
|180 UR /
$ 333.329
|vs Nacional
|Centenario
|200 UR/
$ 370.366
| Apertura / 1
|vs Boston River
|Florida
|advertencia
|vs City Torque
|CDS
|advertencia
| Apertura / 2
|vs Racing
|GPC
|apercibido
|vs Central Español
|Maldonado
|30 UR /
$ 64.814
| Apertura / 3
|vs Progreso
|Durazno
|15 UR /
$ 27.000
|vs Deportivo Maldonado
|CDS
|150 UR /
$ 277.000
| Apertura / 4
|vs Peñarol
|GPC
|150 UR /
$ 277.774,5
|vs Nacional
|GPC
|---
| Apertura / 5
|vs Juventud
|Artigas
|35 UR / $ 66.903
|vs Danubio
|CDS
|25 UR / $ 47.788
| Apertura / 6
|vs Wanderers
|GPC
|35 UR / 66.903
|vs Albion
|Centenario
|---
| TOTAL
|
|
| 415 UR /
$ 771.909
|
|
|405 UR /
$ 759.968
Multa para Cerro
El otro equipo multado tras la sexta fecha fue Cerro que perdió contra Progreso, se quedó sin entrenador por la renuncia de Nelson Abeijón y ahora deberá pagar una multa de 15 UR que equivale a $ 43.009.
Liverpool fue apercibido al igual que Deportivo Maldonado.
Los tres fueron advertidos por ingreso de banderas grandes pero en el caso de Deportivo Maldonado se sumó otro apercibimiento por el uso de pirotecnia.