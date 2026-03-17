El Mundial de Rugby en Sudamérica da un paso más: el gobierno argentino manifestó su interés de ser sede

Avanza el proyecto de un Mundial de Rugby en Sudamérica

El sueño de tener un Mundial en Sudamérica dará un paso más por estas horas, luego de que el CEO de World Rugby Alan Gilpin, llegó a Argentina donde recibirá oficialmente el interés argentino en recibir el torneo.

Se trata de una acción más bien protocolar, pero suficiente para dejar claro el interés no solo de la Unión Argentina de Rugby (UAR) sino del gobierno argentino de recibir el torneo. Según supo Referí, en los últimos días hubo una comunicación oficial del gobierno argentino, manejando el interés oficial en recibir el torneo, lo que es un paso clave para que el proyecto tome una entidad más seria para World Rugby, ya que el involucramiento y apoyo de los gobiernos nacionales es vital en el proyecto.

Gilpin se reúne este martes con la UAR para discutir el tema.

Formalmente la candidatura es de Argentina, que tendrá la mayoría de las sedes y que sumará a Brasil, Uruguay y Chile con una sede cada uno.

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Además de la candidatura argentino-sudamericana., España ya expresó su interés en recibir el torneo, al igual que Italia, Japón y los Emiratos Árabes Unidos.

Gilpin llega a la región para ser parte de la doble etapa sudamericana del Svns2: la primera este fin de semana en el Estadio Charrúa de Montevideo y la segunda el fin de semana siguiente en San Pablo, en el medio de una intención de la región de dejar atrás los enfrentamientos políticos de los últimos años con la casa matriz del rugby. En ese sentido Sudamérica Rugby ha expresado su interés de ayudar a impulsar el rugby en Estados Unidos, sede del Mundial 2031.

World Rugby lanzó en setiembre el proceso de elección de sede para 2035, y decidirá la sede en noviembre de 2027.

El proceso de elección se sede es el siguiente: