El Super Rugby Américas da la nota y decide marcha atrás con la tecnología: la edición 2026 no tendrá TMO

El Super Rugby Américas 2026 , que arranca este viernes, no tendrá Television Match Officer (TMO) , el videoarbitraje que había impulsado desde su creación en 2020, según confirmó la organización en un comunicado.

“El objetivo de esta decisión está fundamentado en la búsqueda de mayor fluidez del juego, menos detenciones, empoderando también a los oficiales de partido en sus tomas de decisiones”, aclaró a poco más de 48 horas del debut.

El comunicado fue más allá y reconoció el debate que hay en el mundo del rugby (no tan potente en volumen como en el del fútbol, pero debate al final) acerca del valor último de la herramienta. “En un tiempo en que el mundo está revisando y analizando si el uso del TMO está agregando valor al producto, el Super Rugby Américas hará la prueba de no utilizar el apoyo del oficial de televisión ”.

Según pudo saber El Observador, la necesidad de tener más minutos de juego y un ritmo más fluido fue el argumento principal, seguido muy de cerca por mejorar la experiencia de los hinchas , en el estadio y, sobre todo, en la transmisión televisiva.

En ese sentido, fuentes de la organización de Sudamérica Rugby dijeron a El Observador que se busca eliminar el excesivo tiempo de parate para discutir jugadas dudosas, incluidos los segundos que le tomaba al referee ir desde el lugar donde se paró el juego hasta la pantalla de TV. Todo para decisiones que en muchas ocasiones, aun con análisis en la TV, seguían siendo polémicas.

El objetivo es que la toma de decisiones sea más ágil y que el posicionamiento de los oficiales y la tecnología colaboren con la dinámica fluida. En ese sentido, la referencia del comunicado a “empoderar” a los jueces no es casual: se busca que se hagan cargo de las decisiones sin la ventaja de delegar en la tecnología.

Además, en las últimas semanas había una discusión sobre la producción televisiva, ya que en esta temporada se profundizará un modelo que se había empezado a explorar en algunas sedes en 2025: la producción televisiva a distancia, en un hub en Buenos Aires que recibe la imagen desde origen y allí produce la transmisión. Eso se va a aplicar en varias de las sedes (no en Buenos Aires y Montevideo, que seguirán con su sistema de “camión” in situ para la producción). El sistema de hub era un problema extra para la implantación del TMO, pero finalmente los obstáculos técnicos se habían solucionado, hasta que llegó la decisión de cortarlo.

Por último, la decisión también significa un ahorro de costos, algo nada menor luego de que World Rugby decidiera un recorte del 15 % de su presupuesto para Sudamérica Rugby esta temporada, que llevó a la liga y a las franquicias a realizar varios recortes, entre ellos, la cantidad de jugadores profesionales en los planteles.

La decisión es revocable, y se analizará a lo largo del torneo si es necesaria una reimplementación del TMO, sea para la fase regular o para los playoffs.