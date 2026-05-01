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El mensaje Camila Bastiani, esposa de Giorgian de Arrascaeta, luego de ser operado de su fractura en la clavícula

Camila Bastiani, esposa de Giorgian, escribió un mensaje en redes sociales tras la operación del 10 de Flamengo

1 de mayo de 2026 13:11 hs
Giorgian y su esposa

Giorgian de Arrascaeta sufrió fractura en su clavícula el pasado miércoles por la noche, en el partido entre Flamengo y Estudiantes de La Plata por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, y su pareja Camila Bastiani posteó un mensaje de apoyo al jugador en redes sociales tras ser operado con éxito.

En un historia en su cuenta de Instagram, compartió una foto abrazado al futbolista de la selección luego de ser operado en el hospital y escribió un mensaje de apoyo: "Tu forma de ver la vida y afrontar los desafíos me inspiran. Mi persona favorita. Dios está con nosotros".

Giorgian y su esposa
El mensaje de Camila Bastiani a Giorgian de Arrascaeta

El mensaje de Camila Bastiani a Giorgian de Arrascaeta

Alerta en la selección uruguaya por De Arrascaeta

De Arrascaeta fue operado este jueves y el tiempo estimado de recuperación que maneja Flamengo es de 45 días para que vuelva a las canchas, lo que dependerá de la evolución fisiológica.

La selección uruguaya debutará en el Mundial 2026 el 15 de junio ante Arabia Saudita en Miami, por lo que De Arrascaeta llegaría con lo justo al estreno, que será 46 días después de la intervención quirúrgica de este jueves.

Alerta y preocupación en la selección uruguaya de Marcelo Bielsa a un mes y medio del Mundial 2026: se fracturó la clavícula Giorgian De Arrascaeta por Copa Libertadores; mirá el video

El tiempo de recuperación de Giorgian De Arrascaeta que calculó Flamengo, que confirmó su operación este jueves, y el caso de éxito que recordaron en Brasil

GloboEsporte destacó que la participación del uruguayo en la Copa del Mundo está “en riesgo”.

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