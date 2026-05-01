El mensaje Camila Bastiani, esposa de Giorgian de Arrascaeta, luego de ser operado de su fractura en la clavícula

Giorgian de Arrascaeta sufrió fractura en su clavícula el pasado miércoles por la noche, en el partido entre Flamengo y Estudiantes de La Plata por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, y su pareja Camila Bastiani posteó un mensaje de apoyo al jugador en redes sociales tras ser operado con éxito.
En un historia en su cuenta de Instagram, compartió una foto abrazado al futbolista de la selección luego de ser operado en el hospital y escribió un mensaje de apoyo: "Tu forma de ver la vida y afrontar los desafíos me inspiran. Mi persona favorita. Dios está con nosotros".
Giorgian y su esposa
El mensaje de Camila Bastiani a Giorgian de Arrascaeta
Alerta en la selección uruguaya por De Arrascaeta
De Arrascaeta fue operado este jueves y el tiempo estimado de recuperación que maneja Flamengo es de 45 días para que vuelva a las canchas, lo que dependerá de la evolución fisiológica.
La selección uruguaya debutará en el Mundial 2026 el 15 de junio ante Arabia Saudita en Miami, por lo que De Arrascaeta llegaría con lo justo al estreno, que será 46 días después de la intervención quirúrgica de este jueves.
GloboEsporte destacó que la participación del uruguayo en la Copa del Mundo está “en riesgo”.