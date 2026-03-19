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Gobierno presentó proyecto de ley para fomentar empleo: prevé destinar US$ 10 millones al año en subsidios para algunos grupos

El foco estará puesto en los jóvenes de hasta 29 años, las mujeres jefas de hogar y las personas mayores de 50 años

19 de marzo de 2026 18:42 hs
Yamandú Orsi y Juan Castillo en la conferencia de prensa del 19 de marzo de 2026

Yamandú Orsi y Juan Castillo en la conferencia de prensa del 19 de marzo de 2026

Foto: FocoUy

El presidente Yamandú Orsi y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, presentaron este jueves el proyecto de ley de empleo integral que será enviado al Parlamento y que busca fomentar la actividad, sobre todo en los jóvenes de hasta 29 años, las mujeres jefas de hogar y los mayores de 50 años.

Orsi sostuvo en conferencia de prensa en Torre Ejecutiva que el proyecto apunta a los "jóvenes que no consiguen el primer empleo", a las "mujeres que crian solas a sus hijos" y a los "mayores de 50", a quienes "se les complica más de una vez poder volver a conseguir trabajo y jubilarse como corresponde".

El presidente agregó que la "idea" es "resolver" esas situaciones "a partir de un subsidio al empleo" que irá desde el 25% hasta el 80% de la retribución mensual.

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Para esto se prevé destinar unos US$ 10 millones al año en subsidios.

Castillo explicó que las formas de financiación de estos subsidios está previsto en el proyecto de ley y nombró, por ejemplo, al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop).

Sobre el universo a alcanzar, el ministro de Trabajo aseguró que no hay un "número", ya que la población destinataria será "toda la que necesite un empleo".

Quienes se amparen en este beneficio podrán ser contratados por 12 meses. "La ley tiene la posibilidad de que cada solicitante se ampare por 12 meses. Tiene vigencia durante todo el período (de gobierno)", explicó el jerarca. Y agregó que habrá excepciones previstas, para aquellos casos de empleos zafrales, de contratos de hasta seis meses.

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