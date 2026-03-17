Los tres empleos mejores pagos en Uruguay 2026

La plataforma Trabajoencasa.com publicó la lista de los empleos con mejores perspectivas de pago en Uruguay 2026 .

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Definidos a partir de la demanda y poca oferta de capital humano, las opciones se corresponden a tres especializaciones en el campo de las tecnologías IT y comercial.

La nómina se continúa con otras seis actividades, también de gran salida laboral y fuertes ingresos, correspondientes a Empleo Masivo y Constante y Mercado Específico y Público.

RANKING Cinco empleos sin título universitario que mejor pagan en Uruguay en 2026

Entendido como el motor de la economía de servicios, quienes dominan la nube y la programación avanzada siguen teniendo los salarios más altos del mercado en Uruguay 2026.

Salario de Desarrollador Full Stack por nivel de experiencia

a) Junior (0-2 años): desde UYU 55.000–70.000 mensuales (≈ USD 1,400–1,800)

b) Semi Senior (2-5 años): UYU 80.000–115.000 (≈ USD 2,000–2,900)

c) Senior (5+ años): UYU 130.000+ (≈ USD 3,300+) y más en contratos en USD

Analista de Datos / Business Intelligence (BI)

image Analista de Datos / Business Intelligence (BI)

Estos agentes se corresponden a los profesionales que transforman datos en decisiones millonarias. "Su escasez se traduce en remuneraciones top", indicó Trabajoencasa.com.

Salario de Analista de Datos / Business Intelligence (BI)

a) Junior entre UYU 30.000–65.000 (~USD 750–1.600)

b) Senior/Semi-Senior hasta UYU 100.000+ o entre USD 1.800–3.000 mensuales.

Roles especializados (Developer) pueden alcanzar mayores montos, y trabajar para el exterior incrementa significativamente el ingreso, superando los USD 4.000–6.000.

Ejecutivo/a de Cuentas Farmacéutico/Médico

Considerado un sector estable con salarios ligados a resultados y comisiones elevadas en la venta de tecnología y productos especializados, se ubica en el tercer lugar de los trabajos mejores pagos de Uruguay 2026.

Con rangos brutos mensuales comunes entre 40.000 UYU y más de 100.000 UYU, dependiendo de la experiencia y el tipo de empresa (laboratorio multinacional vs. droguería), incluyendo comisiones y beneficios.