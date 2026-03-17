Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
lluvia moderada
Miércoles:
Mín  20°
Máx  21°

Siguenos en:

/ Lifestyle / OPORTUNIDAD

Los tres empleos mejores pagos en Uruguay 2026

Definidos a partir de la demanda y poca oferta de capital humano, las opciones se corresponde a tres especializaciones en el campo de las tecnologías IT y comercial.

17 de marzo 2026 - 14:04hs
Billetes de Uruguay

La plataforma Trabajoencasa.com publicó la lista de los empleos con mejores perspectivas de pago en Uruguay 2026.

Definidos a partir de la demanda y poca oferta de capital humano, las opciones se corresponden a tres especializaciones en el campo de las tecnologías IT y comercial.

image

La nómina se continúa con otras seis actividades, también de gran salida laboral y fuertes ingresos, correspondientes a Empleo Masivo y Constante y Mercado Específico y Público.

Más noticias
cinco empleos sin titulo universitario que mejor pagan en uruguay en 2026
RANKING

Cinco empleos sin título universitario que mejor pagan en Uruguay en 2026

¿Cuáles son los tres empleos mejores pagos en Uruguay 2026?

Desarrollador/Programador (Full Stack/Cloud)

image
Desarrollador/Programador (Full Stack/Cloud)

Desarrollador/Programador (Full Stack/Cloud)

Entendido como el motor de la economía de servicios, quienes dominan la nube y la programación avanzada siguen teniendo los salarios más altos del mercado en Uruguay 2026.

Salario de Desarrollador Full Stack por nivel de experiencia

a) Junior (0-2 años): desde UYU 55.000–70.000 mensuales (≈ USD 1,400–1,800)

b) Semi Senior (2-5 años): UYU 80.000–115.000 (≈ USD 2,000–2,900)

c) Senior (5+ años): UYU 130.000+ (≈ USD 3,300+) y más en contratos en USD

Analista de Datos / Business Intelligence (BI)

image
Analista de Datos / Business Intelligence (BI)

Analista de Datos / Business Intelligence (BI)

Estos agentes se corresponden a los profesionales que transforman datos en decisiones millonarias. "Su escasez se traduce en remuneraciones top", indicó Trabajoencasa.com.

Salario de Analista de Datos / Business Intelligence (BI)

a) Junior entre UYU 30.000–65.000 (~USD 750–1.600)

b) Senior/Semi-Senior hasta UYU 100.000+ o entre USD 1.800–3.000 mensuales.

Roles especializados (Developer) pueden alcanzar mayores montos, y trabajar para el exterior incrementa significativamente el ingreso, superando los USD 4.000–6.000.

Ejecutivo/a de Cuentas Farmacéutico/Médico

Considerado un sector estable con salarios ligados a resultados y comisiones elevadas en la venta de tecnología y productos especializados, se ubica en el tercer lugar de los trabajos mejores pagos de Uruguay 2026.

Con rangos brutos mensuales comunes entre 40.000 UYU y más de 100.000 UYU, dependiendo de la experiencia y el tipo de empresa (laboratorio multinacional vs. droguería), incluyendo comisiones y beneficios.

Temas:

empleos Uruguay

Seguí leyendo

Las más leídas

Capitán de navío que fue a inspeccionar a Cardama registra varias sanciones graves y oposición rechaza votar su venia para ascenderlo
ARMADA

Capitán de navío que fue a inspeccionar a Cardama registra varias "sanciones graves" y oposición rechaza votar su venia para ascenderlo

Terminal Colón. 
TRANSPORTE

La Terminal Colón le cuesta $14 millones por año a la IM y buscan transformarla en un "gran polo cívico" ante falta de pasajeros

Fiscal Alicia Ghione
INVESTIGACIÓN PENAL

Fiscalía de Delitos Económicos archivó denuncia contra la fiscal del caso Penadés Alicia Ghione

El uso urbano de monopatines eléctricos ha crecido de forma llamativa en Estados Unidos.
BATERÍAS DE LITIO

Dos empresas de ómnibus interdepartamentales prohibieron el traslado de bicicletas y monopatines eléctricos en sus unidades

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos