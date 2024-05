"Cuando quieras y donde quieras, papá": la amenaza de Gonzalo Aguiar y la versión de Cal sobre su denuncia

Al mismo tiempo, le consultaron si los podía contactar con alguien del Ministerio de Agricultura de Colombia. El diputado de Cabildo Abierto conoce desde hace años Colombia, integra el grupo de amistad parlamentario con ese país y ha desarrolado negocios. Además, tenía planeado un viaje a fin de abril para ese destino.

Viajó con Lourido e Inglés y los puso en contacto con el Ministerio de Agricultura y algunos cultivadores de banaba y café. “En este momento quiero aclarar que no estoy acusando absolutamente de nada a esas personas, que también pueden ser víctimas de este señor que decía ser una cosa que no era”, dijo según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El Observador.

Luego de ese viaje, Cal volvió a ver a Aguiar en Colombia cuando viajó como observador de las elecciones presidenciales y se juntaron a almorzar en ese país.

En junio de 2022, Aguiar lo invitó a un café en su casa de Maldonado, la famosa mansión La Maison. “Cuando llegué noto una presencia de seguridad que salía de lo común. Había al menos 5, 6 o 7 personas de seguridad. Me abre un señor con acento de Centroamérica con un arma en la cintura”, contó el diputado.

Además, sobre una mesa había varias armas (“4,5 o 6”) de un “calibre importante”. En ese encuentro, Aguiar le cuenta que en Colombia no salió ningún negocio y que si podía acompañarlo a Paraguay.

En ese momento, según contó Cal en el Parlamento, él se niega y le dice que no se dedica al lobby, lo que generó la reacción del empresario.

“Ustedes no tienen idea de quién soy yo porque ustedes son nuevos pero yo acá financio campañas políticas y después me van a necesitar, yo te estoy pidiendo un favor. ¿Me vas a decir que te cuesta mucho acompañarme a Paraguay?”, le dijo Aguiar según la versión de Cal.

El legislador mantuvo su postura y se retiró. “Una de las cosas que él dijo en esa oportunidad es que a él lo cuidaba la policía también”, agregó.

A las semanas, Aguiar es detenido en Montevideo tras una persecución. Las versiones iniciales aseguraban que había sido detenido con armas y drogas. “Después la versión empezó, con el pasar de las horas, a ser más leve. Ya no había droga. Las armas estaban en regla. Sí dijeron que aparentemente una de las armas encontradas podía ser robada a un policía. No era de un policía que estaba ahí. Era de un policía que hacía de custodia. Y era un policía corriendo a otro policía”, explicó Cal.

En diciembre de 2022, según la versión de Cal, la situación con Aguiar en Maldonado “rompía los ojos”, respecto a la presencia de gente armada en su mansión. Cal decidió volver a hablar por segunda vez con el jefe de Policía de Maldonado, Julio Pioli.

A los días, el legislador recibió el siguiente audio de Aguiar que fue reproducido en la comisión:

“Bo, Seba. Dejate de hacer denuncias. Estás quedando pegado, muchacho. Si tenés algún problema conmigo o algo, vení y hablamos acá, de cara, como hombres. Tenemos, los dos pelos en los huevos ¿no? Dejate de hacer denuncias, bo, porque la verdad que no te queda ¿Ta? De frente y mano, bo. Te estoy hablando bien, como caballero. ¿Tenés algún problema conmigo? Venís y me lo decís en la cara, pero no estando denunciando a la gente, bo, y todavía sin razón ¿Dale? Mirá que sabés donde vivo, así que cando quieras y donde quieras, papá”.

“Después de haber hecho una denuncia al jefe de Policía y de que uno, dos o tres días después a mí me llegue un audio como este, realmente sentí un estado de indefensión importante”, dijo Cal tras la reproducción del audio.

El 24 de enero de 2023 le pide una reunión al entonces ministro del Interior, Luis Alberto Heber y le comenta la situación.

Por ese entonces ya circulaban fotos del entonces secretario general del ministerio (actual ministro), Nicolás Martinelli, en el supuesto casamiento de Aguiar. Unos días después, Heber confirma la veracidad de esas fotos y Cal le pregunta si le había comentado a Martinelli. “Yo me sentí doblemente expuesto”, dijo.

En febrero, le pidió una reunión al entonces secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y también le transmitió la situación. “Me agradeció y me fui”, dijo.

Cinco policías sumariados por el caso Aguiar

El ministro del Interior, Nicolás Martinelli, dijo ante la misma comisión parlamentaria que en octubre de 2022 se realizó una investigación administrativa reservada luego de que se tomara conocimiento de que había policías que trabajaban para Aguiar y “que a partir de ella se concluye que hay cinco personas identificadas” y se inició un sumario que está en trámite.

“En este momento estamos en la instancia del sumario y por tanto no puedo revelar información acerca de la investigación administrativa ni tampoco con relación al sumario, ya que tienen carácter absolutamente reservado. Sí es importante destacar que se tomaron acciones y que están en curso”, afirmó Martinelli que catalogó la tarea de esos policías como "un 223", es decir policías que hacen horas extras como guardias privados.

Matinelli también respondió a los legisladores sobre su vínculo con el empresario y confirmó las versiones que habían trascendido. Explicó que se relacionó con él por dos motivos dado el rol de asesor que cumplía en la Torre Ejecutiva y por ello fue invitado, y fue, al casamiento de Aguiar que luego se supo había sido trucho. El primer motivo fue que “trabajaba en el financiamiento para los pequeños, medianos y grandes productores del rubro del cannabis”, dado que la Ley de Regulación y Control del Cannabis no “tomó en cuenta que los corresponsales de nuestros bancos –tanto el banco nacional como los extranjeros que tienen sucursales en nuestro país– están en Estados Unidos, y los bancos federales de ese país no permiten transferencias de dinero de empresas vinculadas con el rubro del cannabis porque allí esta actividad no es legal”.

“En ese marco, un abogado de Boreal me contactó para que visitara la empresa en el departamento de Salto. Fui una sola vez y luego mantuve otras reuniones, no solo con los equipos de abogados y asesores de este empresario sino también con otros de no menos de treinta o cuarenta empresas del rubro", dijo.

El otro asunto por el que se vinculó con Aguiar fue la posibilidad de instalar una zona franca en Bella Unión. "De hecho, participé en algunas reuniones de carácter técnico con sus abogados personales y en alguna oportunidad con sus abogados y los equipos de zona franca para evaluar algunos aspectos de un proyecto que él tenía, y también de otros vinculados con el tema de la zona franca de Bella Unión".

Por último aclaró no saber si Cal "le manifestó algo a Álvaro Delgado", y que nunca vio armas "en la empresa Boreal ni tampoco cuando acudí al casamiento en su casa".