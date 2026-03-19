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Obispo de Florida renunció por llegar al límite de edad y papa León XIV nombró a su sucesor: de quién se trata

El flamante obispo tiene 57 años, nació en Montevideo y es licenciado en Teología Espiritual por la Universidad Pontificia Salesiana de Roma

19 de marzo de 2026 18:25 hs
Padre Alfonso Bauer fue electo como obispo de la diócesis de Florida.

Padre Alfonso Bauer fue electo como obispo de la diócesis de Florida.

Foto: Iglesia Católica de Montevideo

Luego de llegar al límite de edad, el monseñor Martín Pérez Scremini renunció al cargo de obispo de Florida y el papa León XIV nombró en su cargo al padre Alfonso Bauer para esta diócesis, que también incluye al departamento de Durazno.

El exobispo ya había cumplido los 75 años límite, por lo que faltaba designar a su sucesor, en este caso un sacerdote de 57 años.

El flamante obispo nació en Montevideo en 1968 y fue ordenado sacerdote en 1996. Desde la iglesia destacaron "su perfil pastoral y de gobierno". Durante su juventud, Bauer fue alumno del Colegio San Francisco de Sales (Maturana) y del Instituto Juan XXIII.

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Luego estudió Filosofía en el Instituto Salesiano Miguel Rúa y Teología en el entonces Instituto Teológico del Uruguay "Monseñor Mariano Soler", hoy Facultad de Teología. En el exterior participó en cursos para formadores, primero en la Universidad Pontificia Salesiana (UPS) en Roma durante el 2003; y luego en la Escuela para formadores "María, Madre de los Consagrados", en la provincia argentina de Córdoba entre 2007 y 2009.

El ahora obispo obtuvo su Licenciatura en Teología Espiritual con especialización en formación de formadores y animación vocacional en la UPS de Roma años después.

Luego de pasar por varios cargos eclesiásticos, en 2018 fue elegido vicepresidente de la Conferencia de Religiosos del Uruguay y en 2022 se convirtió en presidente de esta institución.

En 2023 fue también nombrado vicario para la Vida Religiosa en la Arquidiócesis de Montevideo y desde 2024 era Maestro de Novicios en el Noviciado de las Inspectorías Salesianas del Cono Sur.

La diócesis de Florida comprende los departamentos de Durazno y Florida, es decir más de 22 mil kilómetros cuadrados.

A partir del nombramiento de Bauer como obispo, el episcopado uruguayo pasará a estar conformado por nueve obispos residenciales y ocho eméritos.

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