Obispo de Florida renunció por llegar al límite de edad y papa León XIV nombró a su sucesor: de quién se trata

Luego de llegar al límite de edad, el monseñor Martín Pérez Scremini renunció al cargo de obispo de Florida y el papa León XIV nombró en su cargo al padre Alfonso Bauer para esta diócesis, que también incluye al departamento de Durazno.

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El exobispo ya había cumplido los 75 años límite , por lo que faltaba designar a su sucesor, en este caso un sacerdote de 57 años .

El flamante obispo nació en Montevideo en 1968 y fue ordenado sacerdote en 1996. Desde la iglesia destacaron "su perfil pastoral y de gobierno ". Durante su juventud, Bauer fue alumno del Colegio San Francisco de Sales ( Maturana ) y del Instituto Juan XXIII .

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Luego estudió Filosofía en el Instituto Salesiano Miguel Rúa y Teología en el entonces Instituto Teológico del Uruguay "Monseñor Mariano Soler", hoy Facultad de Teología . En el exterior participó en cursos para formadores, primero en la Universidad Pontificia Salesiana (UPS) en Roma durante el 2003; y luego en la Escuela para formadores "María, Madre de los Consagrados" , en la provincia argentina de Córdoba entre 2007 y 2009 .

El ahora obispo obtuvo su Licenciatura en Teología Espiritual con especialización en formación de formadores y animación vocacional en la UPS de Roma años después.

Luego de pasar por varios cargos eclesiásticos, en 2018 fue elegido vicepresidente de la Conferencia de Religiosos del Uruguay y en 2022 se convirtió en presidente de esta institución.

En 2023 fue también nombrado vicario para la Vida Religiosa en la Arquidiócesis de Montevideo y desde 2024 era Maestro de Novicios en el Noviciado de las Inspectorías Salesianas del Cono Sur.

La diócesis de Florida comprende los departamentos de Durazno y Florida, es decir más de 22 mil kilómetros cuadrados.

A partir del nombramiento de Bauer como obispo, el episcopado uruguayo pasará a estar conformado por nueve obispos residenciales y ocho eméritos.