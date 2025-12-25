Cardenal Daniel Sturla mantiene "la esperanza" de que el papa León XIV visite Uruguay en 2026

El cardenal Daniel Sturla mantiene "la esperanza" de que el papa León XIV visite Uruguay en el próximo año 2026 .

El arzobispo de Montevideo afirmó que su ilusión se basa en que el líder de la Iglesia Católica ya ha señalado que está en sus planes recorrer distintos países de Sudamérica .

“Tengo la esperanza, pero es solo la esperanza mía (de que Leon XIV visite Uruguay), ha dicho ya como dos o tres veces que Uruguay, Argentina, Perú, estaban en sus planes ", dijo Sturla en rueda de prensa tras su mensaje navideño de este año.

El cardenal agregó que el el 6 de enero termina "lo que se llama el Año Santo" y luego la Santa Sede hace "la agenda papal para todo el año 2026" .

"Dios quiera que estemos incluidos en esa agenda", sentenció Sturla consignado por Telemundo de Canal 12.

El actual papa, Robert Prevost, tiene 69 años y es originario de Chicago, aunque la nacionalidad peruana le fue otorgada debido a su trabajo misionero en este país. Tras la muerte del papa Francisco y una vez elegido como sumo pontífice, Sturla contó que en su primer saludo le dijo "mire que lo esperamos de visita en Uruguay".

"El mensaje del Papa ha sido fuertemente por la paz en el mundo y obviamente me uno a ello por la paz también en nuestra sociedad", agregó el cardenal uruguayo tras su mensaje navideño.