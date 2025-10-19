Dólar
Compra 38,60 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
cielo claro
Lunes:
Mín  11°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / Fernando Pereira

Fernando Pereira: "Soy cristiano" y Sturla "ofende a los cristianos" al "hacer política desde la Iglesia" contra la eutanasia

El presidente del Frente Amplio cuestionó los dichos del cardenal Daniel Sturla quien se había opuesto a la ley recientemente aprobada en el Parlamento

19 de octubre 2025 - 18:44hs
El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira

Foto: Leonardo Carreño

Fernando Pereira, un reconocido creyente en Dios pero alejado de las prácticas de la Iglesia Católica, cargó este domingo contra el cardenal Daniel Sturla por su posición contra la ley de Muerte Digna aprobada la semana pasada en el Senado.

"Yo soy cristiano", proclamó el presidente del Frente Amplio durante el acto por el 105º aniversario del Partido Comunista. "Tengo derecho a morir de otra manera. Pero que los que no piensan como yo, que se les quite la libertad por un credo, es un pecado imperdonable", criticó.

Pereira cuestionó que "hacer política desde la Iglesia, diciendo que hay que mirar quién vota esa ley para ver qué se vota esa en la elección, es algo que jamás Sturla debería haber hecho", acusó. "Ofende a los cristianos, a los que creemos en la libertad, incluso para no hacer uso de ella, para que se contraponga con nuestra fe, con nuestro credo".

Más noticias
Fernando Pereira. Archivo
NOBEL

"No sería la persona más indicada": Fernando Pereira dijo que el Nobel de la Paz para María Corina Machado es "muy discutible"

5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

Sorteo del 5 de Oro: este domingo se juegan más de 41millones de pesos

20250429 El cardenal Daniel Sturla en la Basílica de San Pedro en el Vaticano

Uruguay se convirtió este miércoles en el primer país de América Latina en regular la eutanasia por ley. Otros países como Colombia y Ecuador la habían despenalizado, pero ninguno la había regulado por la vía legal.

En un mensaje grabado y difundido por la Iglesia Católica del Uruguay, Sturla se refirió a su sensación luego de votada la ley –sobre la que se había manifestado en contra–.

"Hoy muchos sentimos tristeza pero también gratitud. Tristeza porque se aprobó la ley de la eutanasia. Diría san Juan Pablo II que es un avance más de eso que él llamaba la cultura de la muerte", argumentó el cardenal y agregó que era "evidente" que existen distintas concepciones sobre la vida y su sentido, además del dolor y cómo aliviarlo.

Pese a la sensación de tristeza, Sturla dijo también sentir "gratitud" por "todos aquellos que se la jugaron por defender la vida humana".

La ley terminó aprobándose con votos del Frente Amplio, pero también de dos colorados (los suplentes Ope Pasquet, por Robert Silva, y Heber Duque, por Andrés Ojeda) y de la nacionalista Graciela Bianchi.

Temas:

Fernando Pereira Daniel Sturla Eutanasia Frente Amplio

Seguí leyendo

Las más leídas

Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura, de la Anual y del Descenso tras el triunfo de Nacional ante Miramar Misiones
LIGA AUF URUGUAYA

Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura, de la Anual y del Descenso tras el triunfo de Nacional ante Miramar Misiones

Pablo Peirano y Lucas Villalba
NACIONAL

Pablo Peirano se sorprendió en la conferencia de prensa cuando le dieron la noticia que Gonzalo Carneiro había llegado a la quinta amarilla

Sistema de control migratorio: firma adjudicataria reclama US$ 3 millones de Buquebus y Colonia Express, que se niegan a cobrar el precio a pasajeros por incumplimientos
MINISTERIO DEL INTERIOR

Sistema de control migratorio: firma adjudicataria reclama US$ 3 millones de Buquebus y Colonia Express, que se niegan a cobrar el "precio" a pasajeros por "incumplimientos"

Daniel Figares. Instagram Mónica Colista
DANIEL FIGARES

Murió a los 62 años el periodista Daniel Figares

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos