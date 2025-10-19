Dólar
Las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras la goleada de Peñarol a Wanderers

Mirá cómo quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura y de la Tabla Anual luego de la goleada de Peñarol ante Wanderers y el cierre de la fecha 12 del Clausura

19 de octubre 2025 - 20:51hs
20251019 Peñarol Wanderers Torneo Clausura 2025. Foto Dante Fernández Focouy (3)

Peñarol goleó 3-0 a Wanderers y se mantuvo como único líder del Torneo Clausura a la vez que sigue a la espera de un traspié de Nacional para dar la última pelea por la Tabla Anual.

Maximiliano Olivera, Matías Arezo y Maximiliano Silvera anotaron los goles del triunfo aurinegro.

Peñarol lidera el Torneo Clausura, al que le quedan tres fechas, con 29 puntos, 5 más que Nacional.

Los únicos que siguen en pelea por el Torneo Clausura son, además de los grandes, Defensor Sporting, Boston River y Montevideo City Torque.

Jugadores de Peñarol celebran la victoria
PEÑAROL

El detalle especial que lucirá la camiseta de Peñarol ante Wanderers hoy por el Torneo Clausura

Maximiliano Silvera
TORNEO CLAUSURA

Peñarol 3-0 Wanderers por el Torneo Clausura: con goles de Maximiliano Olivera, Matías Arezo y Maximiliano Silvera, el aurinegro goleó y sigue primero

Liverpool, campeón del Torneo Apertura, ya no puede ganar el Clausura. Por lo tanto habrá finales para definir la Liga AUF Uruguaya 2025.

En la Tabla Anual, Nacional está 4 puntos encima de Peñarol.

Defensor Sporting y Liverpool están en zona de Copa Libertadores 2026.

Juventud, Boston River, Racing y City Torque está en zona de Copa Sudamericana 2026.

En la tabla del descenso siguen sumergidos River Plate, que ya bajó, Plaza Colonia y Miramar Misiones. Estos dos siguen a la caza de Wanderers y Progreso que perdieron este domingo.

