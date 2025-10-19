Las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras la goleada de Peñarol a Wanderers

Peñarol goleó 3-0 a Wanderers y se mantuvo como único líder del Torneo Clausura a la vez que sigue a la espera de un traspié de Nacional para dar la última pelea por la Tabla Anual.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Maximiliano Olivera, Matías Arezo y Maximiliano Silvera anotaron los goles del triunfo aurinegro.

Peñarol lidera el Torneo Clausura, al que le quedan tres fechas, con 29 puntos, 5 más que Nacional.

Los únicos que siguen en pelea por el Torneo Clausura son, además de los grandes, Defensor Sporting, Boston River y Montevideo City Torque.

TORNEO CLAUSURA Peñarol 3-0 Wanderers por el Torneo Clausura: con goles de Maximiliano Olivera, Matías Arezo y Maximiliano Silvera, el aurinegro goleó y sigue primero

PEÑAROL El detalle especial que lucirá la camiseta de Peñarol ante Wanderers hoy por el Torneo Clausura

Liverpool, campeón del Torneo Apertura, ya no puede ganar el Clausura. Por lo tanto habrá finales para definir la Liga AUF Uruguaya 2025.

En la Tabla Anual, Nacional está 4 puntos encima de Peñarol.

Defensor Sporting y Liverpool están en zona de Copa Libertadores 2026.

Juventud, Boston River, Racing y City Torque está en zona de Copa Sudamericana 2026.

Embed

En la tabla del descenso siguen sumergidos River Plate, que ya bajó, Plaza Colonia y Miramar Misiones. Estos dos siguen a la caza de Wanderers y Progreso que perdieron este domingo.