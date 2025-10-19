El detalle especial que lucirá la camiseta de Peñarol ante Wanderers hoy por el Torneo Clausura

Peñarol afronta otro encuentro más que trascendente este domingo cuando reciba a Wanderers en el Estadio Campeón del Siglo en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura que lidera desde la hora 18.30 y la camiseta que utilizarán los jugadores tiene un detalle diferente.
El equipo de Diego Aguirre están necesitados de un triunfo luego de que este sábado a la noche, Nacional vendió 3-1 a Miramar Misiones en un encuentro en el que fue netamente superior.
El detalle de la camiseta que utilizará Peñarol
Peñarol no podrá contar con Leonardo Fernández, suspendido por haber recibido su quinta tarjeta amarilla el pasado sábado contra Miramar Misiones en el empate 2-2 en Durazno.
Los carboneros, a su vez, lucirán un detalle nuevo en su camiseta contra Wanderers.
El los números de las casacas que se pondrán los jugadores, aparece el detalle de la página web oficial del club que tiene registrados todos los partidos y futbolistas de la historia del club, presentada hace tres semanas: 1891.uy.
Aquí se puede ver el detalle en los dorsales de la camiseta de Peñarol:
peñarol
El detalle en la camiseta de Peñarol contra Wanderers, que hace alusión a la nueva página oficial de estadísticas de los aurinegros