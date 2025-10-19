El detalle especial que lucirá la camiseta de Peñarol ante Wanderers hoy por el Torneo Clausura

Peñarol afronta otro encuentro más que trascendente este domingo cuando reciba a Wanderers en el Estadio Campeón del Siglo en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura que lidera desde la hora 18.30 y la camiseta que utilizarán los jugadores tiene un detalle diferente.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El equipo de Diego Aguirre están necesitados de un triunfo luego de que este sábado a la noche, Nacional vendió 3-1 a Miramar Misiones en un encuentro en el que fue netamente superior.

A su vez, como informó Referí, Peñarol va por un récord en su escenario, ya que busca la undécima victoria consecutiva y romper la marca de 207-18.

Peñarol no podrá contar con Leonardo Fernández, suspendido por haber recibido su quinta tarjeta amarilla el pasado sábado contra Miramar Misiones en el empate 2-2 en Durazno.

INGLATERRA Mirá el gol que le anotó Rodrigo Bentancur al Dibu Martínez con Tottenham Hotspur por la Premier League

FÚTBOL Diego Forlán sufrió la fractura de tres costillas en el clásico entre Old Boys y Old Christians de la Liga Universitaria, y fue internado

Los carboneros, a su vez, lucirán un detalle nuevo en su camiseta contra Wanderers.

El los números de las casacas que se pondrán los jugadores, aparece el detalle de la página web oficial del club que tiene registrados todos los partidos y futbolistas de la historia del club, presentada hace tres semanas: 1891.uy.

Aquí se puede ver el detalle en los dorsales de la camiseta de Peñarol: