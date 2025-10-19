Dólar
Compra 38,60 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

El detalle especial que lucirá la camiseta de Peñarol ante Wanderers hoy por el Torneo Clausura

Los aurinegros van por tres puntos muy necesarios en el Estadio Campeón del Siglo

19 de octubre 2025 - 12:11hs
Jugadores de Peñarol celebran la victoria

Jugadores de Peñarol celebran la victoria

FOTO: DANTE FERNÁNDEZ/ FOCOUY

Peñarol afronta otro encuentro más que trascendente este domingo cuando reciba a Wanderers en el Estadio Campeón del Siglo en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura que lidera desde la hora 18.30 y la camiseta que utilizarán los jugadores tiene un detalle diferente.

El detalle de la camiseta que utilizará Peñarol

Peñarol no podrá contar con Leonardo Fernández, suspendido por haber recibido su quinta tarjeta amarilla el pasado sábado contra Miramar Misiones en el empate 2-2 en Durazno.

Diego Forlán
FÚTBOL

Diego Forlán sufrió la fractura de tres costillas en el clásico entre Old Boys y Old Christians de la Liga Universitaria, y fue internado

Rodrigo Bentancur festeja un gol para Tottenham Hotspur ante Aston Villa por la Premier League
INGLATERRA

Mirá el gol que le anotó Rodrigo Bentancur al Dibu Martínez con Tottenham Hotspur por la Premier League

Los carboneros, a su vez, lucirán un detalle nuevo en su camiseta contra Wanderers.

El los números de las casacas que se pondrán los jugadores, aparece el detalle de la página web oficial del club que tiene registrados todos los partidos y futbolistas de la historia del club, presentada hace tres semanas: 1891.uy.

Aquí se puede ver el detalle en los dorsales de la camiseta de Peñarol:

peñarol
El detalle en la camiseta de Pe&ntilde;arol contra Wanderers, que hace alusi&oacute;n a la nueva p&aacute;gina oficial de estad&iacute;sticas de los aurinegros

El detalle en la camiseta de Peñarol contra Wanderers, que hace alusión a la nueva página oficial de estadísticas de los aurinegros

Temas:

Peñarol Campeón del Siglo Wanderers Torneo Clausura

Seguí leyendo

Las más leídas

Martín González y Gustavo Matosas discuten en el partido entre Boston River y Danubio
MIRÁ EL VIDEO

El tenso cruce entre Gustavo Matosas y un jugador en Boston River vs Danubio: "Coimero, dejá de pedirle plata a los jugadores"

Pablo Peirano y Lucas Villalba
NACIONAL

Pablo Peirano se sorprendió en la conferencia de prensa cuando le dieron la noticia que Gonzalo Carneiro había llegado a la quinta amarilla

Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura, de la Anual y del Descenso tras el triunfo de Nacional ante Miramar Misiones
LIGA AUF URUGUAYA

Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura, de la Anual y del Descenso tras el triunfo de Nacional ante Miramar Misiones

Darwin Núñez celebra un nuevo gol para Al-Hilal
URUGUAYOS

Tras la lesión, Darwin Núñez volvió en toda su dimensión con Al-Hilal, con un doblete y una asistencia ante Al-Ettifaq; mira los goles

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos