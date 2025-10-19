Diego Forlán sufrió la fractura de tres costillas en el clásico entre Old Boys y Old Christians de la Liga Universitaria, y fue internado

Diego Forlán con la camiseta de Old Boys en la Liga Universitaria

Diego Forlán vivió un sábado diferente luego de sufrir una lesión defendiendo a Old Boys en el clásico contra Old Christians en los +40 de la Liga Universitaria que terminó con goleada de su equipo, 4-1, debido a que sufrió la fractura de tres costillas, un pequeño neumotórax y permanece internado.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

El Mejor Jugador del Mundial de Sudáfrica 2010 padeció un choque con un rival y cayó muy mal al piso.

Diego Forlán jugaba el clásico para Old Boys contra Old Christians y dio un susto a todos.

Es que cayó pesadamente al suelo y quedó tendido.

NACIONAL VS MIRAMAR Carneiro, Otero y Villalba: los jugadores que volvieron al once de Nacional y le generaron un desafío a Peirano para el equipo que definirá el año

ESPAÑA ¿A qué hora juega Getafe vs Real Madrid este domingo con Federico Valverde por LaLiga de España y dónde verlo?

El futbolista fue trasladado a un sanatorio debido a que se fracturó tres costillas y le drenaron el pulmón debido al líquido que había ingresado.

Según pudo saber Referí, Forlán se encuentra en buenas condiciones y permanecerá internado hasta este martes.