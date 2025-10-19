Diego Forlán sufrió la fractura de tres costillas en el clásico entre Old Boys y Old Christians de la Liga Universitaria, y fue internado

Diego Forlán vivió un sábado diferente luego de sufrir una lesión defendiendo a Old Boys en el clásico contra Old Christians en los +40 de la Liga Universitaria que terminó con goleada de su equipo, 4-1, debido a que sufrió la fractura de tres costillas, un pequeño neumotórax y permanece internado.
El Mejor Jugador del Mundial de Sudáfrica 2010 vivió una jornada accidentada