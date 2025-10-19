Dólar
Diego Forlán sufrió la fractura de tres costillas en el clásico entre Old Boys y Old Christians de la Liga Universitaria, y fue internado

El Mejor Jugador del Mundial de Sudáfrica 2010 vivió una jornada accidentada

19 de octubre 2025 - 10:16hs
Diego Forlán
Diego Forlán Diego Battiste
Diego Forlán con la camiseta de Old Boys en la Liga Universitaria

Diego Forlán con la camiseta de Old Boys en la Liga Universitaria

Diego Forlán vivió un sábado diferente luego de sufrir una lesión defendiendo a Old Boys en el clásico contra Old Christians en los +40 de la Liga Universitaria que terminó con goleada de su equipo, 4-1, debido a que sufrió la fractura de tres costillas, un pequeño neumotórax y permanece internado.

El Mejor Jugador del Mundial de Sudáfrica 2010 padeció un choque con un rival y cayó muy mal al piso.

Un momento de susto

Diego Forlán jugaba el clásico para Old Boys contra Old Christians y dio un susto a todos.

Es que cayó pesadamente al suelo y quedó tendido.

El centrocampista uruguayo del Real Madrid Federico Valverde se escapa del danés Pierre-Emile Højbjerg, de Olympique de Marsella, durante el partido de la primera jornada de la Liga de Campeones
ESPAÑA

¿A qué hora juega Getafe vs Real Madrid este domingo con Federico Valverde por LaLiga de España y dónde verlo?

carneiro, otero y villalba: los jugadores que volvieron al once de nacional y le generaron un desafio a peirano para el equipo que definira el ano
NACIONAL VS MIRAMAR

Carneiro, Otero y Villalba: los jugadores que volvieron al once de Nacional y le generaron un desafío a Peirano para el equipo que definirá el año

El futbolista fue trasladado a un sanatorio debido a que se fracturó tres costillas y le drenaron el pulmón debido al líquido que había ingresado.

Según pudo saber Referí, Forlán se encuentra en buenas condiciones y permanecerá internado hasta este martes.

