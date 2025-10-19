Mirá el gol que le anotó Rodrigo Bentancur al Dibu Martínez con Tottenham Hotspur por la Premier League

El volante uruguayo Rodrigo Bentancur abrió el marcador este domingo para Tottenham Hotspur ante Aston Villa por una nueva fecha de la Premier League jugando como locales en su escenario del norte de Londres.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El jugador de la selección uruguaya batió con su tanto al arquero campeón del mundo con Argentina, Emiliano "Dibu" Martínez.

Rodrigo Bentancur no se caracteriza por ser un futbolista que convierta muchos goles.

No obstante, este domingo comenzó muy bien para él, ya que a los 4 minutos aprovechó una jugada larga, que comenzó en un córner a favor, y recibió el balón en el área.

PEÑAROL El récord que buscará Peñarol hoy contra Wanderers por el Torneo Clausura en el Estadio Campeón del Siglo

FÚTBOL Diego Forlán sufrió la fractura de tres costillas en el clásico entre Old Boys y Old Christians de la Liga Universitaria, y fue internado

Su derechazo batió a Dibu Martínez, quien no pudo hacer absolutamente nada en la acción, ya que el uruguayo lo fusiló de cerca.

Este fue el primer gol de Rodrigo Bentancur en lo que va de 2025 en la Premier League, ya que no convertía desde diciembre del año pasado.

Aston Villa sorprendió a Tottenham Hotspur y con dos goles dio vuelta el partido y ganó 2-1 de visita.