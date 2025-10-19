Dólar
INGLATERRA

Mirá el gol que le anotó Rodrigo Bentancur al Dibu Martínez con Tottenham Hotspur por la Premier League

El volante uruguayo abrió la cuenta para su equipo que fue local en Londres

19 de octubre 2025 - 11:16hs

El volante uruguayo Rodrigo Bentancur abrió el marcador este domingo para Tottenham Hotspur ante Aston Villa por una nueva fecha de la Premier League jugando como locales en su escenario del norte de Londres.

El jugador de la selección uruguaya batió con su tanto al arquero campeón del mundo con Argentina, Emiliano "Dibu" Martínez.

Un gol muy festejado

Rodrigo Bentancur no se caracteriza por ser un futbolista que convierta muchos goles.

No obstante, este domingo comenzó muy bien para él, ya que a los 4 minutos aprovechó una jugada larga, que comenzó en un córner a favor, y recibió el balón en el área.

Su derechazo batió a Dibu Martínez, quien no pudo hacer absolutamente nada en la acción, ya que el uruguayo lo fusiló de cerca.

Este fue el primer gol de Rodrigo Bentancur en lo que va de 2025 en la Premier League, ya que no convertía desde diciembre del año pasado.

Aston Villa sorprendió a Tottenham Hotspur y con dos goles dio vuelta el partido y ganó 2-1 de visita.

