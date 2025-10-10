Mirá el video de cómo Rodrigo Bentancur, quien se encuentra en Uruguay, dio a conocer que su segundo hijo será un varón

El volante de Tottenham Hotspur de Inglaterra y de la selección uruguaya, Rodrigo Bentancur , aprovechó unos días libre tanto con su club, como con la celeste, y se vino para Uruguay para disfrutar unas jornadas junto a su familia. Este viernes, dio a conocer que su esposa espera a su segundo hijo que será un varón.

El futbolista aprovechó el parate en la Premier League inglesa debido a la doble fecha FIFA de octubre y se encuentra en sus pagos de Nueva Helvecia desde hace algunos días.

"Ahora somos cuatro", había anunciado hace una semana Rodrigo Bentancur, con relación a que su esposa Melany se encuentra embarazada.

Este viernes dio un paso más y subió un video a sus redes.

En el mismo, aparece su papá, además de Melany y su hija Lucía.

Entre él y su esposa, dieron a conocer que su próximo hijo será un varón, ya que lanzaron humo celeste.

De esa manera, Rodrigo Bentancur anunció la llegada de su segundo hijo.