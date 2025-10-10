Dólar
Mirá el video de cómo Rodrigo Bentancur, quien se encuentra en Uruguay, dio a conocer que su segundo hijo será un varón

Una noticia que alegró a toda la familia del volante de Tottenham Hotspur y de la selección uruguaya

10 de octubre 2025 - 15:31hs

El volante de Tottenham Hotspur de Inglaterra y de la selección uruguaya, Rodrigo Bentancur, aprovechó unos días libre tanto con su club, como con la celeste, y se vino para Uruguay para disfrutar unas jornadas junto a su familia. Este viernes, dio a conocer que su esposa espera a su segundo hijo que será un varón.

El futbolista aprovechó el parate en la Premier League inglesa debido a la doble fecha FIFA de octubre y se encuentra en sus pagos de Nueva Helvecia desde hace algunos días.

El importante anuncio de Rodrigo Bentancur

"Ahora somos cuatro", había anunciado hace una semana Rodrigo Bentancur, con relación a que su esposa Melany se encuentra embarazada.

Este viernes dio un paso más y subió un video a sus redes.

En el mismo, aparece su papá, además de Melany y su hija Lucía.

Entre él y su esposa, dieron a conocer que su próximo hijo será un varón, ya que lanzaron humo celeste.

De esa manera, Rodrigo Bentancur anunció la llegada de su segundo hijo.

rodrigo bentancur Uruguay Tottenham selección uruguaya Premier League

