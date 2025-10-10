El volante de Tottenham Hotspur de Inglaterra y de la selección uruguaya, Rodrigo Bentancur, aprovechó unos días libre tanto con su club, como con la celeste, y se vino para Uruguay para disfrutar unas jornadas junto a su familia. Este viernes, dio a conocer que su esposa espera a su segundo hijo que será un varón.
Mirá el video de cómo Rodrigo Bentancur, quien se encuentra en Uruguay, dio a conocer que su segundo hijo será un varón
Una noticia que alegró a toda la familia del volante de Tottenham Hotspur y de la selección uruguaya