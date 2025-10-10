Peñarol enfrenta el desafío del interior donde este año perdió 8 de los 12 puntos que disputó: mirá los números del aurinegro en los últimos cinco años fuera de la capital

Peñarol jugará este sábado contra Miramar Misiones, a la hora 18.00, por la undécima fecha del Torneo Clausura en un partido que tiene el desafío extra de tener que jugar en un campo que no conoce: el Silvestre Landoni de Durazno.
La última vez que jugó Peñarol en ese feudo fue en 1992 y fue en un encuentro de carácter amistoso, ante un equipo local.
Esta temporada, Miramar Misiones decidió llevar su localía contra Nacional a ese estadio y ahora también repitirá contra Peñarol.
En este Torneo Clausura, Peñarol dejó tres puntos de oro en su visita a Boston River al Campeones Olímpicos de Florida donde se presentó con un equipo alternativo reservando a los titulares para el partido revancha de octavos de final de Copa Libertadores, ante Racing de Avellaneda.
En el Torneo Intermedio, cuando visitó a Cerro Largo, empató 1-1 y dejó dos puntos por el camino y si bien llegó a la final del certamen, vio cómo Nacional le sacó ventaja en la Tabla Anual.
Además, en el Torneo Apertura, perdió 1-0 en su visita a Plaza Colonia en un partido donde el juvenil Juan Rodríguez perdió una marca en una pelota quieta, cerca del final del partido.
En el actual Clausura, Plaza Colonia llevó a Nacional al Estadio Centenario, alterando la competitividad de la temporada y en particular entre los grandes.
Peñarol hizo lo propio con Cerro Largo, al que debía visitar en el Clausura y lo enfrentó en el Centenario. Nacional repitió la jugada contra Juventud, mientras el resto de los equipos deben jugar realmente como visitantes ante esos rivales.
Donde sí ganó Peñarol fue en Las Piedras, derrotando 2-0 a Juventud en el partido donde Leonardo Fernández, de penal, marcó su primer gol en la temporada, luego de errar un penal en el Saroldi contra River Plate.
Entonces, de los 12 puntos que lleva disputados en el interior este año, por la Liga AUF Uruguay, Peñarol perdió 8.
En compensación, Peñarol ganó en sus dos últimas visitas oficiales al interior, pero por la Copa AUF Uruguay.
Los números del 2025 de Peñarol, por Liga AUF Uruguaya, contrastan con sus estadísticas en los últimos cinco años donde Peñarol jugó 26 partidos en el interior con 18 triunfos, cuatro empates y solamente cuatro derrotas, contando las de este año con Plaza y Boston River.
Además de visitar a Deportivo Maldonado, Cerro Largo, Plaza y Juventud, Peñarol enfrentó también a equipos de la capital que le fijaron específicamente su localía a Peñarol en el interior, como Rentistas y La Luz, y también Boston River que un tiempo jugó en el Estadio Artigas de Las Piedras y ahora lo hace en Florida.
A Sud América, por Copa AUF Uruguay, y a River Plate, por Copa Sudamericana, ambos en 2023, también los enfrentó en el interior.
El detalle de visitas de Peñarol al interior en los últimos cinco años
|Fecha
| Estadio
| Rival
| Torneo
| Resultado
|24 de setiembre de 2025
|Goyenola
|Tacuarembó
|Copa AUF Uruguay
|Peñarol 2-1
| 27 de agosto de 2025
|Casto Martínez Laguarda
|Río Negro de San José
|Copa AUF Uruguay
|Peñarol 3-0
| 15 de agosto de 2025
|Campeones Olímpicos
|Boston River
|Clausura
|Boston River 2-1
| 1° de junio de 2025
|Ubilla
|Cerro Largo
|Intermedio
|1-1
| 27 de marzo de 2025
|Artigas de Las Piedras
|Juventud
|Apertura
|Peñarol 2-0
| 15 de marzo de 2025
|Suppici
|Plaza Colonia
|Apertura
|Plaza Colonia 1-0
| 20 de abril de 2024
|Campeones Olímpicos
|Boston River
|Apertura
|Peñarol 3-1
| 7 de abril de 2024
|Campus de Maldonado
|Deportivo Maldonado
|Apertura
|Peñarol 2-1
| 29 de octubre de 2023
|Artigas de Paynsadú
|Sud América
|Copa AUF Uruguay
|Peñarol 3-0
| 2 de setiembre de 2023
|Artigas de Las Piedras
|Boston River
|Clausura
|Peñarol 1-0
| 2 de junio de 2023
|Campus de Maldonado
|La Luz
|Intermedio
|La Luz 3-2
| 9 de abril de 2023
|Ubilla
|Cerro Largo
|Apertura
|0-0
| 7 de marzo de 2023
|Campus de Maldonado
|River Plate
|Copa Sudamericana
|Peñarol 4-0
| 22 de octubre de 2022
|Ubilla
|Cerro Largo
|Clausura
|Peñarol 2-0
| 5 de octubre de 2022
|Artigas de Paysandú
|Plaza Colonia
|Copa AUF Uruguay
|Peñarol 1-0
| 22 de agosto de 2022
|Artigas de Paysandú
|Deportivo Maldonado
|Clausura
|1-1
| 19 de junio de 2022
|Campus de Maldonado
|Deportivo Maldonado
|Intermedio
|Peñarol 3-1
| 13 de mayo de 2022
|Suppici
|Plaza Colonia
|Apertura
|Peñarol 1-0
| 1° de abril de 2022
|Artigas de Paysandú
|Rentistas
|Apertura
|Peñarol 1-0
| 30 de enero de 2022
|Campus de Maldonado
|Plaza Colonia
|Supercopa Uruguaya
|Peñarol 1-0
| 17 de octubre de 2021
|Campus de Maldonado
|Deportivo Maldonado
|Clausura
|Deportivo Maldonado 1-0
| 9 de octubre de 2021
|Campus de Maldonado
|Rentistas
|Clausura
|Peñarol 1-0
| 26 de setiembre de 2021
|Artigas de Las Piedras
|Boston River
|Clausura
|Peñarol 5-2
| 12 de setiembre de 2021
|Parque Prandi
|Plaza Colonia
|Clausura
|Peñarol 2-1
| 6 de agosto de 2021
|Ubilla
|Cerro Largo
|Clausura
|Peñarol 1-0
| 17 de febrero de 2021
|Ubilla
|Cerro Largo
|Clausura 2020
|1-1