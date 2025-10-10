Peñarol enfrenta el desafío del interior donde este año perdió 8 de los 12 puntos que disputó: mirá los números del aurinegro en los últimos cinco años fuera de la capital

Dólar
Peñarol jugará contra Miramar Misiones en Durazno con los antecedentes frescos de los puntos perdidos en esta Liga AUF Uruguaya ante Boston River, Cerro Largo y Plaza Colonia: mirá los números del aurinegro en el interior en los últimos cinco años

10 de octubre 2025 - 20:18hs
Boston River vs Peñarol

Boston River vs Peñarol

Foto: redes sociales de Liga AUF

Peñarol jugará este sábado contra Miramar Misiones, a la hora 18.00, por la undécima fecha del Torneo Clausura en un partido que tiene el desafío extra de tener que jugar en un campo que no conoce: el Silvestre Landoni de Durazno.

Esta temporada, Miramar Misiones decidió llevar su localía contra Nacional a ese estadio y ahora también repitirá contra Peñarol.

Estadio Silvestre Octavio Landoni de Durazno
PEÑAROL

Peñarol vuelve a Durazno luego de 33 años, la última vez era dirigido por el recordado Ljubomir Petrovic

Matías Arezo abrió el marcador para Peñarol ante Danubio por el Torneo Clausura
PEÑAROL

En Brasil informan que Peñarol le comprará a Gremio la ficha de Matías Arezo; el club gaúcho pide US$ 4.000.000

En este Torneo Clausura, Peñarol dejó tres puntos de oro en su visita a Boston River al Campeones Olímpicos de Florida donde se presentó con un equipo alternativo reservando a los titulares para el partido revancha de octavos de final de Copa Libertadores, ante Racing de Avellaneda.

En el Torneo Intermedio, cuando visitó a Cerro Largo, empató 1-1 y dejó dos puntos por el camino y si bien llegó a la final del certamen, vio cómo Nacional le sacó ventaja en la Tabla Anual.

Además, en el Torneo Apertura, perdió 1-0 en su visita a Plaza Colonia en un partido donde el juvenil Juan Rodríguez perdió una marca en una pelota quieta, cerca del final del partido.

En el actual Clausura, Plaza Colonia llevó a Nacional al Estadio Centenario, alterando la competitividad de la temporada y en particular entre los grandes.

Peñarol hizo lo propio con Cerro Largo, al que debía visitar en el Clausura y lo enfrentó en el Centenario. Nacional repitió la jugada contra Juventud, mientras el resto de los equipos deben jugar realmente como visitantes ante esos rivales.

Donde sí ganó Peñarol fue en Las Piedras, derrotando 2-0 a Juventud en el partido donde Leonardo Fernández, de penal, marcó su primer gol en la temporada, luego de errar un penal en el Saroldi contra River Plate.

Entonces, de los 12 puntos que lleva disputados en el interior este año, por la Liga AUF Uruguay, Peñarol perdió 8.

En compensación, Peñarol ganó en sus dos últimas visitas oficiales al interior, pero por la Copa AUF Uruguay.

Los números del 2025 de Peñarol, por Liga AUF Uruguaya, contrastan con sus estadísticas en los últimos cinco años donde Peñarol jugó 26 partidos en el interior con 18 triunfos, cuatro empates y solamente cuatro derrotas, contando las de este año con Plaza y Boston River.

Además de visitar a Deportivo Maldonado, Cerro Largo, Plaza y Juventud, Peñarol enfrentó también a equipos de la capital que le fijaron específicamente su localía a Peñarol en el interior, como Rentistas y La Luz, y también Boston River que un tiempo jugó en el Estadio Artigas de Las Piedras y ahora lo hace en Florida.

A Sud América, por Copa AUF Uruguay, y a River Plate, por Copa Sudamericana, ambos en 2023, también los enfrentó en el interior.

El detalle de visitas de Peñarol al interior en los últimos cinco años

Fecha Estadio Rival Torneo Resultado
24 de setiembre de 2025 Goyenola Tacuarembó Copa AUF Uruguay Peñarol 2-1
27 de agosto de 2025 Casto Martínez Laguarda Río Negro de San José Copa AUF Uruguay Peñarol 3-0
15 de agosto de 2025 Campeones Olímpicos Boston River Clausura Boston River 2-1
1° de junio de 2025 Ubilla Cerro Largo Intermedio 1-1
27 de marzo de 2025 Artigas de Las Piedras Juventud Apertura Peñarol 2-0
15 de marzo de 2025 Suppici Plaza Colonia Apertura Plaza Colonia 1-0
20 de abril de 2024 Campeones Olímpicos Boston River Apertura Peñarol 3-1
7 de abril de 2024 Campus de Maldonado Deportivo Maldonado Apertura Peñarol 2-1
29 de octubre de 2023 Artigas de Paynsadú Sud América Copa AUF Uruguay Peñarol 3-0
2 de setiembre de 2023 Artigas de Las Piedras Boston River Clausura Peñarol 1-0
2 de junio de 2023 Campus de Maldonado La Luz Intermedio La Luz 3-2
9 de abril de 2023 Ubilla Cerro Largo Apertura 0-0
7 de marzo de 2023 Campus de Maldonado River Plate Copa Sudamericana Peñarol 4-0
22 de octubre de 2022 Ubilla Cerro Largo Clausura Peñarol 2-0
5 de octubre de 2022 Artigas de Paysandú Plaza Colonia Copa AUF Uruguay Peñarol 1-0
22 de agosto de 2022 Artigas de Paysandú Deportivo Maldonado Clausura 1-1
19 de junio de 2022 Campus de Maldonado Deportivo Maldonado Intermedio Peñarol 3-1
13 de mayo de 2022 Suppici Plaza Colonia Apertura Peñarol 1-0
1° de abril de 2022 Artigas de Paysandú Rentistas Apertura Peñarol 1-0
30 de enero de 2022 Campus de Maldonado Plaza Colonia Supercopa Uruguaya Peñarol 1-0
17 de octubre de 2021 Campus de Maldonado Deportivo Maldonado Clausura Deportivo Maldonado 1-0
9 de octubre de 2021 Campus de Maldonado Rentistas Clausura Peñarol 1-0
26 de setiembre de 2021 Artigas de Las Piedras Boston River Clausura Peñarol 5-2
12 de setiembre de 2021 Parque Prandi Plaza Colonia Clausura Peñarol 2-1
6 de agosto de 2021 Ubilla Cerro Largo Clausura Peñarol 1-0
17 de febrero de 2021 Ubilla Cerro Largo Clausura 2020 1-1
