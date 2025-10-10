Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

En Brasil informan que Peñarol le comprará a Gremio la ficha de Matías Arezo; el club gaúcho pide US$ 4.000.000

El delantero ha sido un futbolista fundamental desde que volvió al equipo que dirige Diego Aguirre

10 de octubre 2025 - 19:04hs
Matías Arezo abrió el marcador para Peñarol ante Danubio por el Torneo Clausura

FOTO: Dante Fernández/Foco.Uy

Peñarol continuó este viernes con los entrenamientos de cara al partido trascendente de este sábado ante Miramar Misiones por la fecha 11 del Torneo Clausura a jugarse en el Estadio Silvestre Landoni de Durazno y en el que ambos equipos se juegan tres puntos de oro.

Los cebritas, que jugarán allí de locales en esta oportunidad, están muy complicados con el descenso, en tanto que los aurinegros quieren mantener o estirar la diferencia en la punta del certamen y a su vez, no perder pie en la Tabla Anual.

Diego Aguirre dirigiendo a Peñarol ante Juventud por el Torneo Clausura
PEÑAROL

Sorpresa: Diego Aguirre quiere el regreso de Alan Medina, campeón uruguayo del año pasado con Peñarol

Marcelo Bielsa con la selección uruguaya
SELECCIÓN URUGUAYA

Ranking: Carlo Ancelotti es el técnico de selecciones mejor pago del mundo; Marcelo Bielsa ocupa un lugar de privilegio

Peñarol va por la ficha de Matías Arezo

Matías Arezo llegó hace un par de meses en su regreso a Peñarol, proveniente de Gremio, luego de varias negociaciones que realizó el presidente Ignacio Ruglio con el vicepresidente del club gaúcho.

Si bien el delantero llegó para ser suplente de Maximiliano Silvera, cada vez que actuó, o anotó algún gol, o asistió, o fue importante para el equipo.

En ese contexto, este viernes en Brasil, Radio Gaúcha y el diario Zero Hora, informaron que Peñarol pretende comprar la ficha de Matías Arezo a Gremio.

20250827 Matías Arezo Río Negro de San José Peñarol Copa AUF Uruguay 2025. Foto: @OficialCAP
Matías Arezo

A su vez, aclara que el monto que debería pagar el club carbonero es de 22 millones de reales, unos US$ 4 millones.

"Peñarol decidió ejercer la opción de compra de Matías Arezo. El jugador ya fue informado de la decisión", informaron en dicha emisora.

Por otro lado, añade que por el monto a pagar por parte de Peñarol "las partes están trabajando para definir el formato del pago".

Peñarol Miramar Misiones Matías Arezo Brasil Gremio

