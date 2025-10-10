En Brasil informan que Peñarol le comprará a Gremio la ficha de Matías Arezo; el club gaúcho pide US$ 4.000.000

Matías Arezo abrió el marcador para Peñarol ante Danubio por el Torneo Clausura

Peñarol continuó este viernes con los entrenamientos de cara al partido trascendente de este sábado ante Miramar Misiones por la fecha 11 del Torneo Clausura a jugarse en el Estadio Silvestre Landoni de Durazno y en el que ambos equipos se juegan tres puntos de oro.

Los cebritas, que jugarán allí de locales en esta oportunidad, están muy complicados con el descenso, en tanto que los aurinegros quieren mantener o estirar la diferencia en la punta del certamen y a su vez, no perder pie en la Tabla Anual.

Los carboneros saben que volverá Ignacio Sosa al primer equipo, como informó Referí el pasado martes. Vale recordar que el futbolista no estuvo en el pasado partido contra Danubio debido a un golpe que había recibido en una práctica.

Por otro lado y como informó Referí, Diego Aguirre pretende que el año que viene pueda volver Alan Medina, campeón uruguayo en 2024.

Peñarol va por la ficha de Matías Arezo

Matías Arezo llegó hace un par de meses en su regreso a Peñarol, proveniente de Gremio, luego de varias negociaciones que realizó el presidente Ignacio Ruglio con el vicepresidente del club gaúcho.

Si bien el delantero llegó para ser suplente de Maximiliano Silvera, cada vez que actuó, o anotó algún gol, o asistió, o fue importante para el equipo.

En ese contexto, este viernes en Brasil, Radio Gaúcha y el diario Zero Hora, informaron que Peñarol pretende comprar la ficha de Matías Arezo a Gremio.

A su vez, aclara que el monto que debería pagar el club carbonero es de 22 millones de reales, unos US$ 4 millones.

"Peñarol decidió ejercer la opción de compra de Matías Arezo. El jugador ya fue informado de la decisión", informaron en dicha emisora.

Por otro lado, añade que por el monto a pagar por parte de Peñarol "las partes están trabajando para definir el formato del pago".